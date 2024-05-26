Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Лука Дончич – вспыльчивый, иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд объяснил, почему Кайри Ирвингу и Луке Дончичу удалось сыграться.

«Кайри старше, и он уже был в такой ситуации в «Кливленде» с Леброном Джеймсом. Он играл с другими звездами. Он понимает, как ему комфортно играть. Он дает советы. Он успокаивает Луку, влияет на него и помогает. Лука – вспыльчивый, и иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит.

Оба умеют набирать очки. Они доказали, что могут играть вместе. И самое главное – они получают удовольствие от игры друг с другом. Оба хотят победить, поэтому это работает», – сказал главный тренер «Далласа».

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3 комментария
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Кайри солидный противовес , к которому Лука по любому прислушивается !!!
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Кайри как настоящий Батя, понял , что больше нет вариантов делать закидоны, ведь рядом трудный ребенок, за которым нужно следить)
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никогда не думал, что Кайри - успокоитель)
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