Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Лука Дончич – вспыльчивый, иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит»
Джейсон Кидд объяснил, почему Кайри Ирвингу и Луке Дончичу удалось сыграться.
«Кайри старше, и он уже был в такой ситуации в «Кливленде» с Леброном Джеймсом. Он играл с другими звездами. Он понимает, как ему комфортно играть. Он дает советы. Он успокаивает Луку, влияет на него и помогает. Лука – вспыльчивый, и иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит.
Оба умеют набирать очки. Они доказали, что могут играть вместе. И самое главное – они получают удовольствие от игры друг с другом. Оба хотят победить, поэтому это работает», – сказал главный тренер «Далласа».