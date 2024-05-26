Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Лука Дончич – вспыльчивый, иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит»

Джейсон Кидд объяснил, почему Кайри Ирвингу и Луке Дончичу удалось сыграться.

« старше, и он уже был в такой ситуации в «Кливленде» с Леброном Джеймсом. Он играл с другими звездами. Он понимает, как ему комфортно играть. Он дает советы. Он успокаивает , влияет на него и помогает. Лука – вспыльчивый, и иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит.

Оба умеют набирать очки. Они доказали, что могут играть вместе. И самое главное – они получают удовольствие от игры друг с другом. Оба хотят победить, поэтому это работает», – сказал главный тренер « ».