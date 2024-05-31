Джейсон Кидд: «Лука был в своем волшебном режиме»

Теги Даллас Миннесота Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд похвалил Луку Дончича после пятого матча с «Миннесотой» (124:103).

Дончич набрал 20 очков уже в первой четверти, итоговый показатель – 36 очков (личный рекорд в плей-офф-2024). Также в активе словенца 10 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 14 из 22 с игры.

«Лука был в своем волшебном режиме. Он задал тон и облегчил задачу всем остальным. Все в нашей команде показали себя.

Дончич дал понять своим товарищам по команде, что пришло время и им нужно активизироваться. Он разослал приглашения, все пришли», – сказал главный тренер «Мэверикс».

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5 комментариев
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Ответ darkzzz
где этот волшебник был в прошлом сезон
Даллас умышленно ушел в конце прошлого сезона за пиком, и даже штраф получил за явное танкование.
Напомню, что этот пик в итоге преобразовался в Деррека Лайвли, одного из важнейших звеньев нынешней команды.
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Ответ darkzzz
где этот волшебник был в прошлом сезон
Ману копил
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А Кайрри сумел обеспечить напарнику комфортные условия !!
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Ответ darkzzz
где этот волшебник был в прошлом сезон
Давай ещё вспоминай с первого сезона Дончича) плей офф здесь и сейчас, смысл обсуждать прошлое
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