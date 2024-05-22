Джейсон Кидд сравнил нынешнего Дончича и 2-летней давности: «Он работал над своей игрой, набрался опыта и стал лучше»

Джейсон Кидд оценил прогресс Луки Дончича с 2022 года.

В 2022-м « » дошел до финала Западной конференции, где уступил «Голден Стэйт» (1-4).

В плей-офф-2024 техасцы в решающей серии конференции сойдутся с «Миннесотой».

«Он был на пути к тому, чтобы стать одним из лучших в мире, сейчас же он стал таким игроком. Лука стал старше, набрался опыта, заматерел, поиграл против всех видов защиты, против дабл-тимов.

За эти два года стал гораздо опытнее, теперь он сможет это использовать. За два года многое случилось, теперь он сможет использовать все это в новой серии. Он стал другим. Дончич работал над своей игрой и стал лучше», – сказал главный тренер «Мэверикс».