Джейсон Кидд сравнил нынешнего Дончича и 2-летней давности: «Он работал над своей игрой, набрался опыта и стал лучше»

Теги Даллас Миннесота Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд оценил прогресс Луки Дончича с 2022 года.

В 2022-м «Даллас» дошел до финала Западной конференции, где уступил «Голден Стэйт» (1-4).

В плей-офф-2024 техасцы в решающей серии конференции сойдутся с «Миннесотой».

«Он был на пути к тому, чтобы стать одним из лучших в мире, сейчас же он стал таким игроком. Лука стал старше, набрался опыта, заматерел, поиграл против всех видов защиты, против дабл-тимов.

За эти два года Лука стал гораздо опытнее, теперь он сможет это использовать. За два года многое случилось, теперь он сможет использовать все это в новой серии. Он стал другим. Дончич работал над своей игрой и стал лучше», – сказал главный тренер «Мэверикс».

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2 комментария
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Кайри как влитой здесь, когда у европейского Леброна не идет игра и стагнация, кайри выручает. А лука хоть дух переводит, а то 2-3 года назад некому было мяч забрать у луки.
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