«Оклахома» претендует на Айзейю Хартенштайна

Айзейя Хартенштайн может стать игроком «Оклахомы» .

По мнению управленцев лиги, у «Тандер» самые высокие шансы перехватить 26-летнего центрового у « ».

«Нью-Йорк» сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

Среди претендентов на Айзейю также называют « ».

Хартенштайн набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-23/24.