«Оклахома» претендует на Айзейю Хартенштайна

Теги возможные переходы Детройт Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн может стать игроком «Оклахомы» .

По мнению управленцев лиги, у «Тандер» самые высокие шансы перехватить 26-летнего центрового у «Нью-Йорка».

«Нью-Йорк» сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что Хартенштайн сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

Среди претендентов на Айзейю также называют «Детройт».

Хартенштайн набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-23/24.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Agent Smith
Очень хороший игрок. Недооцененный.🏀
Он в этом сезоне показывал качественный баскетбол, да, спору нет. Но суммы, которые сейчас крутятся вокруг него какие-то невменяемые. Его, будем откровенны, сожрал Эмбид, даже не почувствовав. У него недостаточно физики.
Окле с Холмгреном он точно не нужен. Им нужен типаж Гэффорда или Лайвли.
+4
0
+4
Очень хороший игрок. Недооцененный.🏀
0
0
0
Ответ Made-in-Russia
Он в этом сезоне показывал качественный баскетбол, да, спору нет. Но суммы, которые сейчас крутятся вокруг него какие-то невменяемые. Его, будем откровенны, сожрал Эмбид, даже не почувствовав. У него недостаточно физики. Окле с Холмгреном он точно не нужен. Им нужен типаж Гэффорда или Лайвли.
Он как раз типаж Гэффорда или Лайвли.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий