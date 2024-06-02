Том Горс: «Трой Уивер взял на себя сложную часть перестройки и обеспечил нам нынешнюю гибкость»

Том Горс прокомментировал отставку генерального менеджера «Детройта» Троя Уивера.

«Благодарен за самоотверженную работу в «Пистонс». Несмотря на все наши проблемы, мы будем вспоминать его как важную часть обновления клуба. Он взял на себя сложную часть перестройки и обеспечил нам нынешнюю гибкость. Собрал отличное ядро молодых баскетболистов с великолепными навыками и характерами, которые станут будущим клуба.

Я очень ценю Троя как человека и его вклад в дело организации. Желаю ему всего самого лучшего.

Твердо намерен построить фронт-офис, который объединит лучших профессионалов и баскетбольных мыслителей. – проверенный специалист с впечатляющим опытом и списком достижений. Он пробился наверх через роли игрока, скаута и управленца. Добился успеха на каждом уровне. Уверен, что он быстро приведет нас к высоким деловым стандартам», – заявил владелец «Пистонс».

Траджан Лэнгдон занял пост президента по баскетбольным операциям клуба и приступит к формированию нового фронт-офиса.