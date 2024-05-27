Хавьер Паскуаль: «Мы более или менее контролировали ход матча. Старались задавать темп»

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» во втором домашнем матче (99:96, 2-0).

« » реализовал 14 из 25 трехочковых бросков. Клуб из Санкт-Петербурга одерживает четвертую победу над кубанцами подряд.

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь. Эта игра шла очко в очко на протяжении всех 40 минут, обе команды хотели победить – в основном за счет нападения, потому что в защите сегодня было играть тяжело. Счет иногда был не в нашу пользу, но мы более или менее контролировали ход матча. Мы старались задавать темп, хотя « » сегодня сыграл отлично. Добились непростой победы в концовке, это было тяжело», – прокомментировал ход матча главный тренер «Зенита» .

Лучшим в составе команды стал защитник . На его счету 23 очка, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 9 из 15 с игры и 4 из 8 трехочковых.