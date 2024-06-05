Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг превосходит Джейсона Тейтума как игрок

Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг лучше Джейсона Тейтума.

Бывший разыгрывающий «Селтикс» сказал об этом во время общения с Демаркусом Казинсом и Рэйчел Николс.

« и его товарищи по команде очень хороши. в полном порядке. Но Лука и ... мы такого раньше не видели. И у них лучший дуэт. Не просто лучший игрок. Мое мнение, что у них лучший дуэт. Но если говорить о команде в целом, то нет», – заявил Томас.

Николс спросила, превосходит ли Ирвинг Тейтума.

«Да, я придерживаюсь этого мнения. Я так думаю», – заявил .

«Бостон» и «Даллас» сойдутся в финальной серии .