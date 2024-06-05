Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг превосходит Джейсона Тейтума как игрок

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Айзейя Томас 1989 Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг лучше Джейсона Тейтума.

Бывший разыгрывающий «Селтикс» сказал об этом во время общения с Демаркусом Казинсом и Рэйчел Николс.

«Джейсон Тейтум и его товарищи по команде очень хороши. Джейлен Браун в полном порядке. Но Лука и Кайри... мы такого раньше не видели. И у них лучший дуэт. Не просто лучший игрок. Мое мнение, что у них лучший дуэт. Но если говорить о команде в целом, то нет», – заявил Томас.

Николс спросила, превосходит ли Ирвинг Тейтума.

«Да, я придерживаюсь этого мнения. Я так думаю», – заявил Томас.

«Бостон» и «Даллас» сойдутся в финальной серии НБА.

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14 комментариев
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Ответ За Валенсию с 1999
Кайри - это Леонардо и Микеланджело от баскетбола. Его игра - высочайшее искусство
А при чем тут Вестбрук?
+7
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Айзея Томас: Земля круглая, вода мокрая, огонь - горячий
+3
-1
+2
Ответ За Валенсию с 1999
Очередные мои прогнозы касаемо Кайри и Далласа сбылись. Всё же я очень хорош, просто бесподобен. Уровень понимания баскетбола и прогнозов на космическом уровне. Местным профанам остаётся лишь ставить минусики и писать свои глупые простыни, а надо говорить всё кратко, чётко, лаконично. Как Я
Хахахха, а ты хорош
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А кого Кайри не превосходит?
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У Холидея и Уайта будет много работы.
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Очень важный момент - а IT все аспекты игры рассматривает? Ирвинг действительно волшебник, но настолько ли его атакующий арсенал компенсирует полную неспособность представлять из себя что-то интересное в защите (да, в силу разницы с Тейтумом в позиции, габаритах и антропометрии, но тем не менее)?
Предполагаю, что Томас, являвшийся всегда самым что ни на есть конусом в защите (по вышеописанным для Ирвинга причинам и исключительно без негатива к малышу) этот аспект вполне ожидаемо игнорирует.
Ирвинг - гораздо более сильный игрок атаки, однако учитывая его оборонительные скиллы, суммарно он не то что не лучше Тейтума, но и, пожалуй, Брауна с Уайтом и Холидеем.
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Ответ За Валенсию с 1999
Йокич и Дончич. Всё
Сомневаюсь, что Ирвинг лучше Карри и Джеймса.
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Ответ swearengenquotes
Очень важный момент - а IT все аспекты игры рассматривает? Ирвинг действительно волшебник, но настолько ли его атакующий арсенал компенсирует полную неспособность представлять из себя что-то интересное в защите (да, в силу разницы с Тейтумом в позиции, габаритах и антропометрии, но тем не менее)? Предполагаю, что Томас, являвшийся всегда самым что ни на есть конусом в защите (по вышеописанным для Ирвинга причинам и исключительно без негатива к малышу) этот аспект вполне ожидаемо игнорирует. Ирвинг - гораздо более сильный игрок атаки, однако учитывая его оборонительные скиллы, суммарно он не то что не лучше Тейтума, но и, пожалуй, Брауна с Уайтом и Холидеем.
Ирвинг очень хороший защ в этом плэйофф, рекомендуем смотреть побольше матчей)
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