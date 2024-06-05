Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг превосходит Джейсона Тейтума как игрок
Айзейя Томас считает, что Кайри Ирвинг лучше Джейсона Тейтума.
Бывший разыгрывающий «Селтикс» сказал об этом во время общения с Демаркусом Казинсом и Рэйчел Николс.
«Джейсон Тейтум и его товарищи по команде очень хороши. Джейлен Браун в полном порядке. Но Лука и Кайри... мы такого раньше не видели. И у них лучший дуэт. Не просто лучший игрок. Мое мнение, что у них лучший дуэт. Но если говорить о команде в целом, то нет», – заявил Томас.
Николс спросила, превосходит ли Ирвинг Тейтума.
«Да, я придерживаюсь этого мнения. Я так думаю», – заявил Томас.
«Бостон» и «Даллас» сойдутся в финальной серии НБА.
Предполагаю, что Томас, являвшийся всегда самым что ни на есть конусом в защите (по вышеописанным для Ирвинга причинам и исключительно без негатива к малышу) этот аспект вполне ожидаемо игнорирует.
Ирвинг - гораздо более сильный игрок атаки, однако учитывая его оборонительные скиллы, суммарно он не то что не лучше Тейтума, но и, пожалуй, Брауна с Уайтом и Холидеем.