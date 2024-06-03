Чендлер Парсонс: «В Далласе не любят Порзингиса. Луке Дончичу не понравилось играть с ним, между ними реальный конфликт»

Чендлер Парсонс считает, что Кристапса Порзингиса будут освистывать в Далласе.

«Кайри Ирвинг будет под жестким давлением в , но не обольщайтесь, зато Порзингиса не любят в . Луке Дончичу не понравилось с ним играть, между ними реальный конфликт. Каждый раз, когда он будет касаться мяча, его будут освистывать.

Когда приезжаешь на матч с бывшей командой, всегда хочется что-то доказать. А в этой ситуации, в финале? Оба баскетболиста будут иметь дополнительную мотивацию. будет сложнее, но для них обоих давление будет высоким», – заявил .

«Даллас» и «Бостон» сыграют в финале . Разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг провел 2 относительно неудачных сезона в «Селтикс» с 2017 по 2019 год. Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис отыграл два с половиной сезона за «Даллас», не оправдав ожидания и статус второй звезды команды.