Джемел Хилл сравнила противостояние Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона

Теги Лэрри Берд Мэджик Джонсон женская НБА НБА Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Энджел Риз Баскетбол

Журналистка Джемел Хилл высказалась о противостоянии Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

Хилл сравнила противостояние двух молодых баскетболисток с соперничеством легенд НБА Лэрри Берда и Мэджика Джонсона.

«Встреча Лэрри Берда и Мэджика Джонсона в решающей игре студенческого чемпионата стала самой просматриваемой в истории турнира. Затем они перенесли это в НБА», – заявила Хилл. 

В 2023 году Луизиана Стэйт с Риз в составе победила в финале NCAA Айову Кларк. Энджел под занавес встречи продемонстрировала вызывающий жест в адрес соперницы, их противостояние стало принципиальным.

Сейчас Риз и Кларк проводят дебютный сезон в женской НБА, которая набирает популярность у болельщиков.

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