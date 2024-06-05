Джемел Хилл сравнила противостояние Кейтлин Кларк и Энджел Риз с соперничеством Лэрри Берда и Мэджика Джонсона

Журналистка Джемел Хилл высказалась о противостоянии Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

Хилл сравнила противостояние двух молодых баскетболисток с соперничеством легенд НБА Лэрри Берда и .

«Встреча Лэрри Берда и Мэджика Джонсона в решающей игре студенческого чемпионата стала самой просматриваемой в истории турнира. Затем они перенесли это в НБА», – заявила Хилл.

В 2023 году Луизиана Стэйт с Риз в составе победила в финале NCAA Айову Кларк. Энджел под занавес встречи продемонстрировала вызывающий жест в адрес соперницы, их противостояние стало принципиальным.

Сейчас Риз и Кларк проводят дебютный сезон в женской НБА, которая набирает популярность у болельщиков.