Кеннеди Картер: «Не стоит составлять мнение обо мне по одному эпизоду»

Теги женская НБА Баскетбол - видео Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кеннеди Картер прокомментировала эпизод с Кейтлин Кларк.

«Я вижу, что многие не понимают, кто я как игрок. Вам нужно также понять меня как человека. И не стоит составлять мнение обо мне по одному эпизоду.

Я страстно люблю эту игру, и я настоящая. Можете спросить всех моих партнеров по команде, они меня знают. Они знают настоящую Кеннеди Картер. Так что я просто хочу сказать: не формируйте мнение на основе одного маленького видео. Вы даже не видели весь матч или момент, который привел к этому инциденту», – сказала защитник «Чикаго».

В минувшую субботу Картер во время матча против «Индианы» грубо толкнула плечом новичка Кейтлин Кларк.

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