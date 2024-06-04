Кеннеди Картер: «Не стоит составлять мнение обо мне по одному эпизоду»

Кеннеди Картер прокомментировала эпизод с Кейтлин Кларк.

«Я вижу, что многие не понимают, кто я как игрок. Вам нужно также понять меня как человека. И не стоит составлять мнение обо мне по одному эпизоду.

Я страстно люблю эту игру, и я настоящая. Можете спросить всех моих партнеров по команде, они меня знают. Они знают настоящую Кеннеди Картер. Так что я просто хочу сказать: не формируйте мнение на основе одного маленького видео. Вы даже не видели весь матч или момент, который привел к этому инциденту», – сказала защитник « ».

В минувшую субботу Картер во время матча против « » грубо толкнула плечом новичка Кейтлин Кларк.