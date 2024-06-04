Популярный ведущий Пэт Макафи назвал Кейтлин Кларк «белой сучкой» в своем шоу
Популярный ведущий Пэт Макафи поделился мнением о Кейтлин Кларк.
Американский спортивный аналитик, подкастер и комментатор решил подчеркнуть значимость 1-го номера драфта женской НБА, назвав ее при этом «белой сучкой».
«Вижу, как представители СМИ постоянно говорят «этот драфт, этот драфт». Да нет. Называйте вещи своими именами, есть одна белая сучка из «Индианы», которая является суперзвездой», – заявил Макафи в своем шоу.
Позже в тот же день экс-игрок НФЛ принес свои извинения.
«Хотел отозваться комплиментарно, но независимо от контекста не должен был использовать словосочетание «белая сучка». Приношу свои извинения. Я написал и самой Кейтлин, чтобы извиниться», – констатировал Макафи.
Как известно негр про негра может все что угодно нести.
Так же по идеи должно работать когда белый про белого..)