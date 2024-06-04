Популярный ведущий Пэт Макафи назвал Кейтлин Кларк «белой сучкой» в своем шоу

Популярный ведущий Пэт Макафи поделился мнением о Кейтлин Кларк.

Американский спортивный аналитик, подкастер и комментатор решил подчеркнуть значимость 1-го номера драфта женской , назвав ее при этом «белой сучкой».

«Вижу, как представители СМИ постоянно говорят «этот драфт, этот драфт». Да нет. Называйте вещи своими именами, есть одна белая сучка из « », которая является суперзвездой», – заявил Макафи в своем шоу.

Позже в тот же день экс-игрок НФЛ принес свои извинения.

«Хотел отозваться комплиментарно, но независимо от контекста не должен был использовать словосочетание «белая сучка». Приношу свои извинения. Я написал и самой Кейтлин, чтобы извиниться», – констатировал Макафи.