Популярный ведущий Пэт Макафи назвал Кейтлин Кларк «белой сучкой» в своем шоу

Теги происшествия женская НБА НБА Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Популярный ведущий Пэт Макафи поделился мнением о Кейтлин Кларк.

Американский спортивный аналитик, подкастер и комментатор решил подчеркнуть значимость 1-го номера драфта женской НБА, назвав ее при этом «белой сучкой».

«Вижу, как представители СМИ постоянно говорят «этот драфт, этот драфт». Да нет. Называйте вещи своими именами, есть одна белая сучка из «Индианы», которая является суперзвездой», – заявил Макафи в своем шоу.

Позже в тот же день экс-игрок НФЛ принес свои извинения. 

«Хотел отозваться комплиментарно, но независимо от контекста не должен был использовать словосочетание «белая сучка». Приношу свои извинения. Я написал и самой Кейтлин, чтобы извиниться», – констатировал Макафи.

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7 комментариев
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Воу-воу. А как же придать анафеме, уволить с позором и отменить отовсюду?
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Ответ Den_94
Воу-воу. А как же придать анафеме, уволить с позором и отменить отовсюду?
Рискну предположить, что он черный, судя по ключевой фразе, соответственно его отмена отменяется)
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Ответ mastadon
Рискну предположить, что он черный, судя по ключевой фразе, соответственно его отмена отменяется)
Ты бы загуглил)) он белый.
Как известно негр про негра может все что угодно нести.
Так же по идеи должно работать когда белый про белого..)
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Легко отделался, повезло ему, что она белая)
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Что за собачий день в заокеанском баскетболе? Кларк - сучка, Дончич - настоящий пес (по признанию Кроуфорда)
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Pat McAfee took to social media on Monday to apologize for referring to Indiana Fever basketball star Caitlin Clark as a “white bitch” during a segment on his ESPN show.
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