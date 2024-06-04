Энджел Риз: «Народ смотрит женский баскетбол не только из-за Кейтлин Кларк. Это происходит и благодаря мне тоже»

Теги женская НБА Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Энджел Риз Баскетбол

Энджел Риз обозначила свою роль в росте популярности женского баскетбола.

Женская НБА в последнее время стала привлекать больше внимания благодаря новичку лиги Кейтлин Кларк из «Индианы».

По словам другой первогодки Энджел Риз («Чикаго»), ее личное противостояние с Кларк в NCAA сыграло важную роль в этом прорыве.

«Все началось с нашей финальной игры в NCAA, и я имею дело со всем этим на протяжении двух последних лет. Про меня говорили вещи негативного характера, но если честно, я готова принять это, потому что посмотрите, где сейчас женский баскетбол. Люди обсуждают женский баскетбол так, как никогда раньше... И все из-за одного матча. Если так, то я готова к этой роли. Я готова принять роль плохого парня.

Но мне бы хотелось, чтобы вы помнили: народ смотрит женский баскетбол не только из-за Кейтлин Кларк. Это происходит и благодаря мне тоже», – заявила Риз.

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2 комментария
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Жестко у них там бомбит, даже было бы стыдно такое говорить, но что поделать, там у них денег не у всех на пиарщиков хватает, поэтому вот такое и слушаем)
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Ответ Misunderstood
Жестко у них там бомбит, даже было бы стыдно такое говорить, но что поделать, там у них денег не у всех на пиарщиков хватает, поэтому вот такое и слушаем)
А у икспертов с ИСПН денег на пиарщиков тоже не хватает, или почему мы от них постоянно какую-то дичь слушаем?
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