Энджел Риз: «Народ смотрит женский баскетбол не только из-за Кейтлин Кларк. Это происходит и благодаря мне тоже»

Энджел Риз обозначила свою роль в росте популярности женского баскетбола.

Женская НБА в последнее время стала привлекать больше внимания благодаря новичку лиги Кейтлин Кларк из « ».

По словам другой первогодки Энджел Риз (« »), ее личное противостояние с Кларк в NCAA сыграло важную роль в этом прорыве.

«Все началось с нашей финальной игры в NCAA, и я имею дело со всем этим на протяжении двух последних лет. Про меня говорили вещи негативного характера, но если честно, я готова принять это, потому что посмотрите, где сейчас женский баскетбол. Люди обсуждают женский баскетбол так, как никогда раньше... И все из-за одного матча. Если так, то я готова к этой роли. Я готова принять роль плохого парня.

Но мне бы хотелось, чтобы вы помнили: народ смотрит женский баскетбол не только из-за Кейтлин Кларк. Это происходит и благодаря мне тоже», – заявила Риз.