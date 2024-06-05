В обновленном контракте Коннелли с «Миннесотой» у управленца будет опция выхода в 2025 году

Тим Коннелли продолжит работу в «Миннесоте».

Контракт управленца пересмотрен на более выгодных для него условиях. Он будет зарабатывать до 15 миллионов долларов за сезон (8 миллионов по текущему соглашению).

В обновленном соглашении Коннелли с «Миннесотой» у управленца снова будет опция выхода – в 2025 году – которая перенесена с межсезонья-2024.

Коннелли собрал состав, который в этом сезоне вернул «Миннесоту» в финал Западной конференции впервые с 2004 года.