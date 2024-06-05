В обновленном контракте Коннелли с «Миннесотой» у управленца будет опция выхода в 2025 году

Теги Миннесота НБА Тим Коннелли Баскетбол

Тим Коннелли продолжит работу в «Миннесоте».

Контракт управленца пересмотрен на более выгодных для него условиях. Он будет зарабатывать до 15 миллионов долларов за сезон (8 миллионов по текущему соглашению).

В обновленном соглашении Коннелли с «Миннесотой» у управленца снова будет опция выхода – в 2025 году – которая перенесена с межсезонья-2024.

Коннелли собрал состав, который в этом сезоне вернул «Миннесоту» в финал Западной конференции впервые с 2004 года.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
лето 25 важное у Миньки
если не выиграют титул то тогда Таунса лучше обменять на разыгрывающего дабы заменить Конли
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий