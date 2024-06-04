Тим Коннелли, как ожидается, продолжит возглавлять офис «Миннесоты»
Тим Коннелли собирается продолжить работу в «Миннесоте».
Президент «Вулвз» по баскетбольным операциям, как ожидается, останется в клубе на долгосрочной основе.
Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
Сообщается, что контракт управленца будет пересмотрен на более выгодных для него условиях. Он будет зарабатывать до 15 миллионов долларов за сезон (8 миллионов по текущему соглашению).
Коннелли собрал состав, который в этом сезоне вернул «Миннесоту» в финал Западной конференции впервые с 2004 года.