Тим Коннелли, как ожидается, продолжит возглавлять офис «Миннесоты»

Тим Коннелли собирается продолжить работу в «Миннесоте».

Президент «Вулвз» по баскетбольным операциям, как ожидается, останется в клубе на долгосрочной основе.

Об этом рассказал инсайдер .

Сообщается, что контракт управленца будет пересмотрен на более выгодных для него условиях. Он будет зарабатывать до 15 миллионов долларов за сезон (8 миллионов по текущему соглашению).

Коннелли собрал состав, который в этом сезоне вернул «Миннесоту» в финал Западной конференции впервые с 2004 года.