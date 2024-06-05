Энтони Эдвардс – поклонникам «Миннесоты»: «В следующем сезоне мы устроим шоу»
Энтони Эдвардс обратился к поклонникам «Миннесоты».
Защитник «Вулвз» выложил в социальных сетях короткое обращение к болельщикам команды, в котором пообещал, что в новом сезоне «волки» продолжат борьбу за высокие места.
«Мы ценим вашу поддержку. И мы вернемся в следующем сезоне. Так что не пропадайте, в следующем сезоне мы устроим шоу. Давайте сделаем это!» – произнес звездный баскетболист.
В плей-офф-2024 «Миннесота» впервые с 2004 года дошла до финала конференции.
Но Вам конечно лишь бы набросить на вентилятор...
поражение Денвера это скорее поражение Денвера
потому что уж очень сильно они напоминали Гоголя своей нестабильностью
«потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…»
кабан молодой за спиной которого в том числе американский футбол тупо физически помер на 3 раунде, да и по сути даже пораньше
чем интересно занимался он тогда
помнится раньше Дончича за усталость в клатчах ругали, а этот месье умудрялся дохлым на все 40 мин выходить