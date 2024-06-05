Энтони Эдвардс – поклонникам «Миннесоты»: «В следующем сезоне мы устроим шоу»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс обратился к поклонникам «Миннесоты».

Защитник «Вулвз» выложил в социальных сетях короткое обращение к болельщикам команды, в котором пообещал, что в новом сезоне «волки» продолжат борьбу за высокие места.

«Мы ценим вашу поддержку. И мы вернемся в следующем сезоне. Так что не пропадайте, в следующем сезоне мы устроим шоу. Давайте сделаем это!» – произнес звездный баскетболист.

В плей-офф-2024 «Миннесота» впервые с 2004 года дошла до финала конференции.

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12 комментариев
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а разве волки в цирке выступают?
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Шоу было, особенно с Денвером! Ну а на счёт следующего сезона, сначала нужно дожить до плей-офф, предварительно попасть в него и без травм, но я бы с удовольствием посмотрел на это представление! 🎭
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Не шоу надо устраивать, а играть и показывать результат. Для шоу есть Матч всех звезд.
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Ответ Максим Макеев
ну это конечно отдельный ор кабан молодой за спиной которого в том числе американский футбол тупо физически помер на 3 раунде, да и по сути даже пораньше чем интересно занимался он тогда помнится раньше Дончича за усталость в клатчах ругали, а этот месье умудрялся дохлым на все 40 мин выходить
Если бы Вы внимательно смотрели за матчами Миннесоты, то заметили , что в 6 матче серии с Денвером Эдвардс очень неудачно упал на спину. И тот момент разделил его плей-офф на до и после. До этого падения он доминировал, забивая по 30+ очков, после сильно сбавил и был бледной тенью себя, что стоило серии с Далласом.
Но Вам конечно лишь бы набросить на вентилятор...
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Ответ Сергей Ратников
кажется что шоу уже закончилось так и не начавшись - если такой Даллас почти посадил их на 4-0 (был бы Лайвли в 4-й игре так бы и было) то даже победа в серии с Денвером где Мюррей на одной ноге, Йокич думающий только о своих лошадках, Портер младший оказавшийся вдруг без броска кажется чем то не должным случится. Шоу Муравья это первый раунд плэйофф максимум - странно что при таком составе они выдают такие серии - не хочу кого-то обвинять но Таунс максимально остался в тени хотя должен был вместе с муравьем делать результат
Финикс в 3 и 4 матче загнал Миньку в клатчи то есть адаптировался
поражение Денвера это скорее поражение Денвера
потому что уж очень сильно они напоминали Гоголя своей нестабильностью

«потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…»
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Ответ Сергей Ратников
кажется что шоу уже закончилось так и не начавшись - если такой Даллас почти посадил их на 4-0 (был бы Лайвли в 4-й игре так бы и было) то даже победа в серии с Денвером где Мюррей на одной ноге, Йокич думающий только о своих лошадках, Портер младший оказавшийся вдруг без броска кажется чем то не должным случится. Шоу Муравья это первый раунд плэйофф максимум - странно что при таком составе они выдают такие серии - не хочу кого-то обвинять но Таунс максимально остался в тени хотя должен был вместе с муравьем делать результат
Завидую! В двух предложениях обгадить весь запад, который выдал захватывающий и зрелищный сезон, это надо уметь. Жена борщ нормальный варит, не разучилась? Балтика не испортилась? А то вдруг окажется что дело в вашем восприятии, а не в парнях с НБА
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Главное чтобы не цирковое.
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Ответ leon01
физуху прокачай....чтобы шоугёрлз не получилось
ну это конечно отдельный ор
кабан молодой за спиной которого в том числе американский футбол тупо физически помер на 3 раунде, да и по сути даже пораньше
чем интересно занимался он тогда
помнится раньше Дончича за усталость в клатчах ругали, а этот месье умудрялся дохлым на все 40 мин выходить
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