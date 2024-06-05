Энтони Эдвардс – поклонникам «Миннесоты»: «В следующем сезоне мы устроим шоу»

Энтони Эдвардс обратился к поклонникам «Миннесоты».

Защитник «Вулвз» выложил в социальных сетях короткое обращение к болельщикам команды, в котором пообещал, что в новом сезоне «волки» продолжат борьбу за высокие места.

«Мы ценим вашу поддержку. И мы вернемся в следующем сезоне. Так что не пропадайте, в следующем сезоне мы устроим шоу. Давайте сделаем это!» – произнес звездный баскетболист.

В плей-офф-2024 « » впервые с 2004 года дошла до финала конференции.