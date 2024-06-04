«Что ты будешь делать, засранец?» Шакил О′Нил рассказал о первой ссоре с Дуэйном Уэйдом

Шакил О′Нил рассказал о своей первой ссоре с Дуэйном Уэйдом.

«Наша первая ссора с Ди-Уэйдом произошла во время финальной серии. Мы проигрываем 0-2, я перестаю быть , я переживаю развод. Я уже не Шак. В первых двух матчах я был ужасен.

Я затаскиваю Ди-Уэйда в комнату и говорю: «Что ты будешь делать, засранец? Ты хочешь стать мужчиной? Что ты будешь делать?» Я не собирался драться, я просто задал ему вопрос. У него на лице было выражение облегчения: «О, можно?» «Да, засранец». Он сказал «Хорошо, Шак» и разразился.

Мне посчастливилось играть с тремя величайшими защитниками», – сказал легендарный центровой.