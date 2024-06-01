Шакил О′Нил: «Мне нравятся шансы «Далласа» в финальной серии с «Бостоном»

Шакил О′Нил считает «Даллас» фаворитом финальной серии НБА с «Бостоном».

«У «Селтикс» нет парней, которые могут сдержать . Мне нравятся шансы « » в этой серии.

Мне нравится, как они играют. Думаю, эта серия станет особенной для . Может быть, и для Порзингиса тоже, ведь он раньше играл за «Даллас». Мне нравятся шансы «Мэверикс» в этой серии.

Во время этого плей-офф мне удалось присмотреться к Дончичу, понаблюдать за ним вживую, сидя рядом с площадкой. Он оказался крупнее и сильнее, чем я думал. Ближе к кольцу он может играть как «большой», делает то, что сам захочет. Он спокоен, ничто не может вывести его из равновесия, он уже давно играет на профессиональном уровне, словно 30-летний.

Не знаю, кто в « » может противостоять этому. Возможно, Тейтум, но на их месте я бы не хотел подвергать его риску перебора фолов. Что касается , то, как мне кажется, он слишком мал для этого, ему не хватит габаритов», – заявил член Зала славы и телевизионный эксперт.