Шакил О′Нил: «Мне нравятся шансы «Далласа» в финальной серии с «Бостоном»

Теги Бостон Даллас Шакил О′Нил НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Шакил О′Нил считает «Даллас» фаворитом финальной серии НБА с «Бостоном».

«У «Селтикс» нет парней, которые могут сдержать Луку. Мне нравятся шансы «Далласа» в этой серии.

Мне нравится, как они играют. Думаю, эта серия станет особенной для Кайри. Может быть, и для Порзингиса тоже, ведь он раньше играл за «Даллас». Мне нравятся шансы «Мэверикс» в этой серии.

Во время этого плей-офф мне удалось присмотреться к Дончичу, понаблюдать за ним вживую, сидя рядом с площадкой. Он оказался крупнее и сильнее, чем я думал. Ближе к кольцу он может играть как «большой», делает то, что сам захочет. Он спокоен, ничто не может вывести его из равновесия, он уже давно играет на профессиональном уровне, словно 30-летний.

Не знаю, кто в «Бостоне» может противостоять этому. Возможно, Тейтум, но на их месте я бы не хотел подвергать его риску перебора фолов. Что касается Холидэя, то, как мне кажется, он слишком мал для этого, ему не хватит габаритов», – заявил член Зала славы и телевизионный эксперт.

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10 комментариев
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Ответ Намик Алимарданов
Интересно, а кто у Далласа способен удержать Порзи, Тейтума или Брауна? Молчу про Уайта и Холидея.
Те же , кто сдержал Хардена , Ленарда , Джорджа , Зубаца , Шая , Вильямса , Холмгрена , Конли , Эдвардса , Гобера , Таунса
+12
-2
+10
Интересно, а кто у Далласа способен удержать Порзи, Тейтума или Брауна? Молчу про Уайта и Холидея.
+7
-3
+4
Ответ Тутовый Целкопряд
Те же , кто сдержал Хардена , Ленарда , Джорджа , Зубаца , Шая , Вильямса , Холмгрена , Конли , Эдвардса , Гобера , Таунса
Только у всех не было 5 игроков способных запросить три или пройти под кольцо, везде были пассажиры, или молодые без опыта. У Бостона состав тупо сильнее и опытнее на всех позициях, единственное скамейка у Бостона слабовата. Но если порзи вернется, то со скамейки максимум будет выходить притч на норм минуты
+3
0
+3
Ответ Тутовый Целкопряд
Те же , кто сдержал Хардена , Ленарда , Джорджа , Зубаца , Шая , Вильямса , Холмгрена , Конли , Эдвардса , Гобера , Таунса
А Леонарда кто сдерживал? Человек сыграл то 2 игры будучи на травме при этом
+3
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+2
Если уж совсем напрямую: до сих пор не теряет хватку делать глупые потери и сдавать выигранные матчи. Так что как бы там не говорили за Бостон...
Но если ошибки от Селтикс будут минимальны, то ну тут просто команда и вместе и по отельности опаснее.
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Ответ Намик Алимарданов
Интересно, а кто у Далласа способен удержать Порзи, Тейтума или Брауна? Молчу про Уайта и Холидея.
на бумаге ни одна команда не способна удержать сегодняшний бостон, у которого сверхсбалансированный состав. на практике посмотрим, как минимум даллас выглядит сильнее любого из соперников бостона с востока, и даже у тех были шансы в отдельных играх
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Я ниче не понял. Что значит нравятся шансы? Так кого Шак считает фаворитом серии?
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нравится , не нравится , терпи моя красавица!!!
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Ответ Намик Алимарданов
Интересно, а кто у Далласа способен удержать Порзи, Тейтума или Брауна? Молчу про Уайта и Холидея.
Гэффорд с Лайвли, меняясь каждые три минуты вполне способны сдержать Порзи. Луке массы хватало и с Гобером толкаться так что он тоже поможет. А Вашингтон с Джонсом отлично подойдут для защиты против Брауна с Тейтумом.
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