Ожидается, что «Филадельфия» подпишет с Тайризом Макси новый 5-летний контракт на 205 млн

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

«Сиксерс» планируют подписать Тайриза Макси на пять лет.

Ожидается, что «Филадельфия» и Тайриз Макси этим летом подпишут новый пятилетний контракт на 205 миллионов долларов, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Действующий контракт 23-летнего разыгрывающего истечет по окончании сезона.

Макси был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2023/24. Защитник выдал рекордные за карьеру средние показатели по очкам (25,9), подборам (3,7), передачам (6,2), перехватам (1,0), а также точным трехочковым (212). Тайриз также впервые стал участником Матча всех звезд.

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5 комментариев
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Self made man. Очень уважаю этого парня. Из ничего слепил себя, как звезду. Повезло немного с тем, что место разыгрывающего просто освободилось и он сполна воспользовался шансом.
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Капитаны очевидность. Ещё бы ему предложили не детский Макс.
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зачем? хотели же ещё звезду и продлить следующим?)
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Ответ Tim Timson
зачем? хотели же ещё звезду и продлить следующим?)
Выхода нет, ему другие предложат этот контракт и филе придется повторять предложение, но в таком случае макси может Кисляки кинуть, мол не верят в него и тд
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Ответ mqh9pzrxgf
Выхода нет, ему другие предложат этот контракт и филе придется повторять предложение, но в таком случае макси может Кисляки кинуть, мол не верят в него и тд
это все равно будет Макс. какие кисляки? тут только вопрос кидка Хардена, видимо на повестке)
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