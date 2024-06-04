Ожидается, что «Филадельфия» подпишет с Тайризом Макси новый 5-летний контракт на 205 млн

«Сиксерс» планируют подписать Тайриза Макси на пять лет.

Ожидается, что « » и этим летом подпишут новый пятилетний контракт на 205 миллионов долларов, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Действующий контракт 23-летнего разыгрывающего истечет по окончании сезона.

Макси был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2023/24. Защитник выдал рекордные за карьеру средние показатели по очкам (25,9), подборам (3,7), передачам (6,2), перехватам (1,0), а также точным трехочковым (212). Тайриз также впервые стал участником Матча всех звезд.