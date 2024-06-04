«Филадельфия» может продлить контракт с Джоэлом Эмбиидом на 3 года и 193,5 млн долларов

«Сиксерс» этим летом могут подписать продление контракта с Джоэлом Эмбиидом.

Окно для продления контракта c откроется 18 июля.

У «Филадельфии» будет возможность договориться с центровым о продлении соглашения на три года и 193,5 миллиона долларов в дополнение к 106,6 миллионам, которые он заработает за следующие два сезона. Без продления у Эмбиида будет опция на сезон-2026/27 стоимостью 59 миллионов.

Эмбиид является семикратным участником Матча всех звезд, а также MVP сезона-2022/23. Центровой пропустил 336 матчей с тех пор, как был выбран третьим на драфте 2014 года.