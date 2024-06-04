«Пеликанс» не планируют предлагать Брэндону Ингрэму максимальный контракт. «Кливленд» и «Филадельфия» проявляют интерес к форварду

Будущее Брэндона Ингрэма в «Новом Орлеане» находится под вопросом.

По информации обозревателя The Athletic Уилла Гиллори, клуб из Луизианы «вряд ли» предложит звездному форварду максимальное продление контракта в это межсезонье.

Ингрэм претендует на 4-летнее продление на 208 миллионов долларов.

«Удержать его будет сложно. Ингрэм, которому в сентябре исполнится 27 лет, имеет право на 4-летнее продление на 208 миллионов долларов этим летом. Учитывая текущее и будущее финансовое положение команды, источники в лиге сообщают, что «Пеликанс» вряд ли предложат ему максимальное соглашение в это межсезонье», – написал Гиллори.

В сезоне-23/24 Ингрэм в среднем набирал 20,8 очка, 5,1 подбора, 5,7 передачи, 0,8 перехвата и 0,6 блок-шота, реализуя 49,2% с игры, 35,5% из-за дуги и 80,1% штрафных. У него остался один год по контракту.

Отмечается, что « » и « » заинтересованы в обмене с участием , который заработает 36 миллионов долларов в следующем сезоне.