«Пеликанс» не планируют предлагать Брэндону Ингрэму максимальный контракт. «Кливленд» и «Филадельфия» проявляют интерес к форварду

Теги возможные переходы Кливленд Новый Орлеан Филадельфия НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Будущее Брэндона Ингрэма в «Новом Орлеане» находится под вопросом.

По информации обозревателя The Athletic Уилла Гиллори, клуб из Луизианы «вряд ли» предложит звездному форварду максимальное продление контракта в это межсезонье.

Ингрэм претендует на 4-летнее продление на 208 миллионов долларов.

«Удержать его будет сложно. Ингрэм, которому в сентябре исполнится 27 лет, имеет право на 4-летнее продление на 208 миллионов долларов этим летом. Учитывая текущее и будущее финансовое положение команды, источники в лиге сообщают, что «Пеликанс» вряд ли предложат ему максимальное соглашение в это межсезонье», – написал Гиллори.

В сезоне-23/24 Ингрэм в среднем набирал 20,8 очка, 5,1 подбора, 5,7 передачи, 0,8 перехвата и 0,6 блок-шота, реализуя 49,2% с игры, 35,5% из-за дуги и 80,1% штрафных. У него остался один год по контракту.

Отмечается, что «Кливленд» и «Филадельфия» заинтересованы в обмене с участием Ингрэма, который заработает 36 миллионов долларов в следующем сезоне.

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3 комментария
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Ответ AlphaBeast
Ануоби травмат, нету в этом межсезонье суперзвёзд в прайме как в 16, например, любое решение может оказаться как верным, так и неверным Хоть, и согласен, Ингрэма брать не стоит, но Ануоби может тупо сломаться
Джордж тоже может сломаться как и Батлер из их списка
Аннуноби хотя бы поменьше 50 лямов попросит в отличие от Ингрэма, Батлера и Джорджа что даст Филе кого то еще подписать
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фила включай мозг и возьми того же Аннуноби
Ингрэм это рили капец
ну а Кливленду можно поменять Гарланда на Ингрэма хотя бы для разнообразия позиций
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Ответ Максим Макеев
фила включай мозг и возьми того же Аннуноби Ингрэм это рили капец ну а Кливленду можно поменять Гарланда на Ингрэма хотя бы для разнообразия позиций
Ануоби травмат, нету в этом межсезонье суперзвёзд в прайме как в 16, например, любое решение может оказаться как верным, так и неверным
Хоть, и согласен, Ингрэма брать не стоит, но Ануоби может тупо сломаться
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