«Редкая возможность прикоснуться к тому, как живет БК ЦСКА». Опубликован репортаж об «Академии ЦСКА» 2024

Армейцы представили репортаж о молодежном баскетбольном лагере «Академия ЦСКА».

«ЦСКА и «Норильский Никель» организовали отличную возможность для парней, этот лагерь индивидуальной подготовки. Очень широкая география участников, ребята со всей страны. Великолепный шанс проявить себя, узнать требования молодежного проекта и окунуться в атмосферу армейской семьи», – рассказал главный тренер ЦСКА-2 Иван Кучеров.

«Это общение со сверстниками, это общение с тренерами, это редкая возможность прикоснуться к тому, как живет профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА», – отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин.