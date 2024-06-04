«Редкая возможность прикоснуться к тому, как живет БК ЦСКА». Опубликован репортаж об «Академии ЦСКА» 2024

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Баскетбол - видео Единая лига ВТБ ЦСКА-2 Баскетбол

Армейцы представили репортаж о молодежном баскетбольном лагере «Академия ЦСКА».

«ЦСКА и «Норильский Никель» организовали отличную возможность для парней, этот лагерь индивидуальной подготовки. Очень широкая география участников, ребята со всей страны. Великолепный шанс проявить себя, узнать требования молодежного проекта и окунуться в атмосферу армейской семьи», – рассказал главный тренер ЦСКА-2 Иван Кучеров.

«Это общение со сверстниками, это общение с тренерами, это редкая возможность прикоснуться к тому, как живет профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА», – отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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