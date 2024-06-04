Сергей Тараканов: «Умения Мело Тримбла – на уровне топовых игроков Евролиги»

Сергей Тараканов оценил уровень игры защитника ЦСКА Мело Тримбла.

«Его умения, его скиллы, говоря по‑английски, на уровне, считаю, топовых игроков . Как минимум.

Он очень быстрый, у него супербросок. И когда он чувствует доверие, чувствует себя основным игроком, он приносит много пользы. У него и будущее очень хорошее, и настоящее отличное», – считает знаменитый в прошлом игрок, олимпийский чемпион Сеула.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Тримбл набирает 14,7 очка, 3,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.