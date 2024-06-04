Сергей Тараканов: «Умения Мело Тримбла – на уровне топовых игроков Евролиги»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

Сергей Тараканов оценил уровень игры защитника ЦСКА Мело Тримбла.

«Его умения, его скиллы, говоря по‑английски, на уровне, считаю, топовых игроков Евролиги. Как минимум.

Он очень быстрый, у него супербросок. И когда он чувствует доверие, чувствует себя основным игроком, он приносит много пользы. У него и будущее очень хорошее, и настоящее отличное», – считает знаменитый в прошлом игрок, олимпийский чемпион Сеула.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Тримбл набирает 14,7 очка, 3,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.

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