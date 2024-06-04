Мело Тримбл: «Первое время мы с партнерами по ЦСКА только привыкали друг к другу. Сейчас мне максимально комфортно»

Мело Тримбл рассказал, как проходила адаптация в ЦСКА.

«Мои партнеры делают меня лучше. Тренер делает все для этого. Я сфокусирован только на игре, нам нужно выиграть.

Я не думаю о личных наградах, нам нужно выиграть чемпионат. Впервые у меня такое в карьере. Так что я сфокусирован только на победе.

В этом сезоне я уже стал лучше. Первое время было не так просто, мы с партнерами только привыкали друг к другу. Сейчас мне максимально комфортно. В конце сезона все стало лучше. Мне нравится моя роль в команде, я становлюсь лучше», – сказал защитник армейцев.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Тримбл набирает 14,7 очка, 3,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.