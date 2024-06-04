Мело Тримбл: «Первое время мы с партнерами по ЦСКА только привыкали друг к другу. Сейчас мне максимально комфортно»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

Мело Тримбл рассказал, как проходила адаптация в ЦСКА.

«Мои партнеры делают меня лучше. Тренер делает все для этого. Я сфокусирован только на игре, нам нужно выиграть.

Я не думаю о личных наградах, нам нужно выиграть чемпионат. Впервые у меня такое в карьере. Так что я сфокусирован только на победе.

В этом сезоне я уже стал лучше. Первое время было не так просто, мы с партнерами только привыкали друг к другу. Сейчас мне максимально комфортно. В конце сезона все стало лучше. Мне нравится моя роль в команде, я становлюсь лучше», – сказал защитник армейцев.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Тримбл набирает 14,7 очка, 3,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий