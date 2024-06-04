Сергей Елевич: «Сейчас мяч на стороне УНИКСа, но ЦСКА все равно победит в финале»

Сергей Елевич спрогнозировал исход финальной серии Единой лиги ВТБ.

ЦСКА ведет в противостоянии с со счетом 3-1, пятая встреча состоится в среду в Казани.

«Думаю, что сейчас мяч на стороне УНИКСа. После уверенной победы в Москве в последнем матче казанцы, уверен, в хорошем психологическом состоянии. Просто великолепную игру они тогда показали. Но я верю в ЦСКА: они в финальной серии победят. Конечно, выиграть четыре матча подряд очень сложно, и у них это не получилось. Да, возможно, УНИКС сейчас победит в Казани, но в Москве армейцы чемпионство уже не отпустят.

ЦСКА сделает выводы из своих ошибок. И у армейцев по ротации состава есть чем дожимать. А казанцы по сути играют всемером. Поэтому ЦСКА в итоге все равно добьется победы в финальной серии», – считает заслуженный тренер России.