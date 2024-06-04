«Хочу этого уже сейчас». Кармело Энтони намерен стать владельцем клуба НБА

Кармело Энтони нацелен на то, чтобы стать владельцем клуба НБА .

«Сейчас. Я хочу этого уже сейчас. И это то, над чем я работаю, пока мы с вами говорим.

У меня большие ожидания от имеющихся возможностей», – заявил бывший игрок «Денвера» и «Нью-Йорка».

40-летний провел 19 сезонов в .

Кармело также должен стать владельцем новой команды NBL, профессиональной лиги Австралии и Новой Зеландии.