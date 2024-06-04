«Хочу этого уже сейчас». Кармело Энтони намерен стать владельцем клуба НБА

Теги Кармело Энтони НБА чемпионат Австралии Баскетбол

Кармело Энтони нацелен на то, чтобы стать владельцем клуба НБА .

«Сейчас. Я хочу этого уже сейчас. И это то, над чем я работаю, пока мы с вами говорим.

У меня большие ожидания от имеющихся возможностей», – заявил бывший игрок «Денвера» и «Нью-Йорка».

40-летний Энтони провел 19 сезонов в НБА

Кармело также должен стать владельцем новой команды NBL, профессиональной лиги Австралии и Новой Зеландии.

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12 комментариев
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Вероятно, речь идет о какой-то группе инвесторов, в которой будет и Мэло с небольшой долей. Вряд ли он парочку млрдов накопил.
+7
0
+7
А мог бы подсуетится и быть уже счастливым владельцем Руны
+6
0
+6
Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
А мог бы подсуетится и быть уже счастливым владельцем Руны
БК Минск. Это вызов для настоящего ма хирроу
+3
0
+3
Ответ Мурзин Ринат
Банана компания может купить
Не может. У них всех вместе тоже не хватит денег на клуб НБА. Шарлотт ушел за 3 млрд год назад. За год ценник только вырос.
+4
-2
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
ДромБром только недавно перешагнул отметку в 1 млрд. Понятно, что у Кармело, Пола и Уэйда кратно меньше. Итого: они вряд ли наберут 3 млрд даже вскладчину.
Прав абсолютно. Не понимаю, с чем местные финансовые воротилы спорят. Более того, хоть у Брона и состояние 1 млрд, это совсем не значит, что он может взять и выложить хотя бы 300 млн на покупку клуба. Про других молчу вообще.
+2
0
+2
Ответ Chistian Jadson
Ты откуда знаешь сколько у них денег? То что они афишируют мало что значит
ДромБром только недавно перешагнул отметку в 1 млрд.
Понятно, что у Кармело, Пола и Уэйда кратно меньше.
Итого: они вряд ли наберут 3 млрд даже вскладчину.
+1
0
+1
Ответ Yusif Huseyinov
Ты личный бухгалтер их ? 🤣
Да
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Максимов
Вероятно, речь идет о какой-то группе инвесторов, в которой будет и Мэло с небольшой долей. Вряд ли он парочку млрдов накопил.
Банана компания может купить
0
0
0
Ответ Дмитрий Максимов
Вероятно, речь идет о какой-то группе инвесторов, в которой будет и Мэло с небольшой долей. Вряд ли он парочку млрдов накопил.
Так все игроки заходят с инвесторами)
0
0
0
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