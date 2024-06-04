«Хочу этого уже сейчас». Кармело Энтони намерен стать владельцем клуба НБА
Кармело Энтони нацелен на то, чтобы стать владельцем клуба НБА .
«Сейчас. Я хочу этого уже сейчас. И это то, над чем я работаю, пока мы с вами говорим.
У меня большие ожидания от имеющихся возможностей», – заявил бывший игрок «Денвера» и «Нью-Йорка».
40-летний Энтони провел 19 сезонов в НБА.
Кармело также должен стать владельцем новой команды NBL, профессиональной лиги Австралии и Новой Зеландии.
Понятно, что у Кармело, Пола и Уэйда кратно меньше.
Итого: они вряд ли наберут 3 млрд даже вскладчину.