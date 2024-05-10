Дрэймонд Грин: «Не могу сказать, что Джейлен Брансон лучше Кармело Энтони»

Теги Кармело Энтони Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джейлен Брансон Баскетбол

Дрэймонд Грин не считает, что Джейлен Брансон превзошел Кармело Энтони.

«Я знаю, что сейчас много споров о том, является ли Джейлен Брансон одним из величайших игроков в истории «Никс». Я не могу сказать, что Джейлен Брансон лучше Кармело Энтони.

Когда я пришел в НБА, Мело был одной из суперзвезд лиги. Я наблюдал за ним всю свою жизнь, и я чувствую себя тем стариком, который хейтит молодых парней и говорит: «Вот в наше время...» Но я все еще считаю Кармело лучшим, хотя Джейлен Брансон производить большое впечатление», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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Экспертиза Грина:
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