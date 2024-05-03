«Сиксерс» могут выменять Джимми Батлера или Брэндона Ингрэма

Брайан Уиндхорст назвал игроков, которых «Сиксерс» могут приобрести в межсезонье.

По словам инсайдера ESPN, « » собирается предложить максимальный контракт. Звездный форвард может покинуть « » этим летом, если клуб решит не давать ему максимальный контракт.

Кроме того, «Сиксерс» могут использовать свободное место в платежной ведомости для обмена. По мнению Уиндхорста, клуб будет следить за ситуациями (« ») и Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).