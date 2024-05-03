«Сиксерс» могут выменять Джимми Батлера или Брэндона Ингрэма
Брайан Уиндхорст назвал игроков, которых «Сиксерс» могут приобрести в межсезонье.
По словам инсайдера ESPN, «Филадельфия» собирается предложить Полу Джорджу максимальный контракт. Звездный форвард может покинуть «Клипперс» этим летом, если клуб решит не давать ему максимальный контракт.
Кроме того, «Сиксерс» могут использовать свободное место в платежной ведомости для обмена. По мнению Уиндхорста, клуб будет следить за ситуациями Джимми Батлера («Майами») и Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).
Батлер то явно не вернется сюда.)