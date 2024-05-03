«Сиксерс» могут выменять Джимми Батлера или Брэндона Ингрэма

Теги возможные переходы Клипперс Майами Новый Орлеан Филадельфия НБА Пол Джордж Джимми Батлер Брэндон Ингрэм Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст назвал игроков, которых «Сиксерс» могут приобрести в межсезонье.

По словам инсайдера ESPN, «Филадельфия» собирается предложить Полу Джорджу максимальный контракт. Звездный форвард может покинуть «Клипперс» этим летом, если клуб решит не давать ему максимальный контракт.

Кроме того, «Сиксерс» могут использовать свободное место в платежной ведомости для обмена. По мнению Уиндхорста, клуб будет следить за ситуациями Джимми БатлераМайами») и Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).

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8 комментариев
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Ингрэм на максималочку в дуо к Харрису. ☺

Батлер то явно не вернется сюда.)
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Все 3 варианта, явно не отличаются железным здоровьем. Это что бы Эмбииду скучно не было в лазарете?
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ничему жизнь не учит)
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Чтобы Жжимми там с ума сошёл когда Эмбид статку набивает в регулярке ?
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На хзачем?
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Мори рехнулся что ли
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Ответ scorp19
Чтобы Жжимми там с ума сошёл когда Эмбид статку набивает в регулярке ?
Джимми-то, как раз, отдохнуть и набраться сил к ПО надо)
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