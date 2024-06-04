«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в случае смены владельца (Уиндхорст)

«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, сделка с участием звездного центрового может состояться в случае перехода «Вулвз» от Глена Тэйлора к Марку Лори и Алексу Родригесу.

В сезоне-24/25 зарплата Таунса возрастет до 49 миллионов долларов за год, так как вступает в силу супермаксимальный контракт 28-летнего бигмена.

«Я сомневаюсь в том, что Лори и Родригес получат клуб к осени. Если это все же случится, не думаю, что они разорвут команду на куски, чтобы сэкономить на налогах. Однако есть вероятность, что если смена владельца все же случится, роль будет переоценена», – рассказал Уиндхорст.

Тэйлор отказался от намерения продать клуб Лори и Родригесу, однако те заявили о желании довести начатую ранее сделку до конца.