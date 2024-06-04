«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в случае смены владельца (Уиндхорст)
«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса.
Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, сделка с участием звездного центрового может состояться в случае перехода «Вулвз» от Глена Тэйлора к Марку Лори и Алексу Родригесу.
В сезоне-24/25 зарплата Таунса возрастет до 49 миллионов долларов за год, так как вступает в силу супермаксимальный контракт 28-летнего бигмена.
«Я сомневаюсь в том, что Лори и Родригес получат клуб к осени. Если это все же случится, не думаю, что они разорвут команду на куски, чтобы сэкономить на налогах. Однако есть вероятность, что если смена владельца все же случится, роль Таунса будет переоценена», – рассказал Уиндхорст.
Тэйлор отказался от намерения продать клуб Лори и Родригесу, однако те заявили о желании довести начатую ранее сделку до конца.