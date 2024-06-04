«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса в случае смены владельца (Уиндхорст)

Теги возможные переходы Миннесота НБА Глен Тэйлор Алекс Родригес Карл-Энтони Таунс Марк Лори Баскетбол

«Миннесота» может обменять Карла-Энтони Таунса.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, сделка с участием звездного центрового может состояться в случае перехода «Вулвз» от Глена Тэйлора к Марку Лори и Алексу Родригесу.

В сезоне-24/25 зарплата Таунса возрастет до 49 миллионов долларов за год, так как вступает в силу супермаксимальный контракт 28-летнего бигмена.

«Я сомневаюсь в том, что Лори и Родригес получат клуб к осени. Если это все же случится, не думаю, что они разорвут команду на куски, чтобы сэкономить на налогах. Однако есть вероятность, что если смена владельца все же случится, роль Таунса будет переоценена», – рассказал Уиндхорст.

Тэйлор отказался от намерения продать клуб Лори и Родригесу, однако те заявили о желании довести начатую ранее сделку до конца.

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2 комментария
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну да, так вот все и рады будут увидеть Таунса у себя в клубе с его 49 млн в год. Какая-то глупая пошла привычка, клубы дают огромные максимальные контракты игрокам, которые их не заслуживают, а потом пытаются их обменять. Брэдли Бил с его огромным контрактом, как его поменяли, просто удача, Зак Лавин, Таунс вот. Через сезон-другой, таким будет Джейлен Браун. Не понимаю, зачем давать такие большие контракты игрокам, которые этого не заслуживают, не входят в топ-10, топ-15 НБА, а потом пытаться их обменять, ища дураков среди менеджеров других клубов. Не проще ли, не давать такие контракты, все равно в других клубах никто бы им больше не дал. Например, Таунсу не 49 млн платить, а 39, тоже много, но и этого никто другой не дал бы, и обменять чуть легче было бы.
Щас ссылку не найду, но была статья на спорсте почему дают такие деньги игрокам и свободным агентам с примерами по типу ВанВлита.
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