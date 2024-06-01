Попытки Глена Тэйлора поприветствовать Алекса Родригеса и Марка Лора во время матчей «Вулвз» не имели успеха

Алекс Родригес и Марк Лор отказываются общаться с Гленом Тэйлором.

Об этом написал обозреватель The Athletic Джон Кравчински.

«На старте плей-офф Тэйлор неоднократно пытался подойти к Лору и Родригесу, чтобы поприветствовать – до или во время матчей. В какой-то момент Тэйлор даже попытался приобнять Родригеса, но получил отказ, сообщили источники в команде», – информирует Кравчински.

В конце марта владеющий контрольным пакетом акций «Вулвз» Тэйлор отказался от трехлетнего плана по передаче прав собственности, когда объявил, что Лор и Родригес якобы не уложились в сроки по условиям продажи.

Лор и Родригес активно оспаривают утверждения Тэйлора и настаивают на восстановлении первоначального соглашения, которое подразумевает постепенную передачу им контрольного пакета акций.