Алекс Родригес и Марк Лор планировали уменьшить платежную ведомость «Миннесоты» до 171 миллиона долларов

Теги Миннесота НБА Глен Тэйлор Алекс Родригес Баскетбол

Алекс Родригес и Марк Лор планировали сократить расходы «Тимбервулвз».

Сторона покупателей в замороженной сделке по продаже контрольного пакета «Миннесоты» предоставила финансовый план, по которому планировала серьезно снизить объем платежей по зарплатам игроков.

Текущий владелец команды Глен Тэйлор уверен, что это подорвало бы возможность клуба соревноваться за чемпионский титул. В документации, предоставленной Тэйлору, Лор и Роригес планировали сократить платежную ведомость до 171 миллиона долларов, ниже порога налога на роскошь (172 миллиона). «Тимбервулвз» смогли бы сэкономить порядка 25 миллионов на налоге и получить около 6,5 миллионов от налогов других команд.

Обе стороны отказались официально комментировать эти данные. НБА проинструктировала участников сделки не выводить обсуждение ее параметров в общественное пространство.

Текущая платежка «Миннесоты» выведет команду за пределы второго потолка зарплат в июле этого года.

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