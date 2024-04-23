Владелец «Миннесоты» и претенденты на покупку клуба начнут обсуждение сорвавшейся сделки 1 мая

Теги происшествия Миннесота НБА Глен Тэйлор Алекс Родригес Марк Лори Баскетбол

Владелец «Миннесоты» и претенденты на покупку клуба обсудят текущее положение.

Спор о собственности в «Тимбервулвз» между владельцем контрольного пакета акций Гленом Тэйлором и группой Марка Лора и Алекса Родригеса перейдет в посредническую сессию 1 мая в Миннеаполисе.

В конце марта Тэйлор отказался от трехлетнего плана по передаче прав собственности, когда объявил, что Лор и Родригес не уложились в сроки по условиям продажи.

Лор и Родригес активно оспаривают утверждения Тэйлора и настаивают на восстановлении первоначального соглашения, которое подразумевает постепенную передачу им контрольного пакета акций.

Посредничество является первым шагом в процессе поиска выхода из сложившейся конфликтной ситуации.

Несмотря на осложнения у владельцев, «Тимбервулвз» заняли 3-е место в Западной конференции и победили «Финикс» в 1-м матче серии 1-го раунда плей-офф.

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