Джеймс Харден: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем. Помнили, как сильно я люблю баскетбол»

Джеймс Харден рассказал, каким видит свое баскетбольное наследие.

«Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем. Человеком, у которого была особенная любовь к игре. Если отбросить денежную составляющую, я наслаждаюсь баскетболом, люблю эту игру, мне нравится играть.

Куда бы я ни поехал, Европа, Китай, мне хочется, чтобы люди понимали, как сильно я люблю и наслаждаюсь баскетболом», – заявил звездный игрок « ».