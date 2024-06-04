Джеймс Харден: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем. Помнили, как сильно я люблю баскетбол»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Джеймс Харден рассказал, каким видит свое баскетбольное наследие.

«Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем. Человеком, у которого была особенная любовь к игре. Если отбросить денежную составляющую, я наслаждаюсь баскетболом, люблю эту игру, мне нравится играть.

Куда бы я ни поехал, Европа, Китай, мне хочется, чтобы люди понимали, как сильно я люблю и наслаждаюсь баскетболом», – заявил звездный игрок «Клипперс».

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3 комментария
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"И стрипухи там всякие" подумал Харден
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Он сказал "мне нравится играть, если отбросить денежную составляющую"? Т.е. может ему зря вообще деньги платят? Играл бы за доллар как Джордан в Вашингтоне, получал бы удовольствие, боролся бы за титулы каждый год.
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Ответ Сергей Пузанков
Он сказал "мне нравится играть, если отбросить денежную составляющую"? Т.е. может ему зря вообще деньги платят? Играл бы за доллар как Джордан в Вашингтоне, получал бы удовольствие, боролся бы за титулы каждый год.
Не по статусу. +, есть неофициальная гонка по сумме заработанных денег за карьеру. Я думаю, ему будет не очень приятно, если его обойдёт какой-нибудь Джейлен Грин. Хотя это неизбежно, конечно
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