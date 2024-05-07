Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» хотели бы сохранить в составе Пола Джорджа и Джеймса Хардена»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Джеймс Харден Пол Джордж Баскетбол

Лоуренс Фрэнк обозначил планы «Клипперс» в отношении ключевых игроков.

Звездные ветераны Пол Джордж и Джеймс Харден могут покинуть клуб в межсезонье-2024 в качестве свободных агентов.

«Мы бы хотели сохранить в составе Пола Джорджа и Джеймса Хардена. Надеюсь, у нас получится, но мы также понимаем и уважаем тот факт, что они свободные агенты. Полу необходимо принять решение по опции. Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

Мы рассчитываем сохранить их, но понимаем, что это элитные игроки, так что у них будет выбор», – заявил президент «Клипперс» по баскетбольным операциям.

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