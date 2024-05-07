Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» хотели бы сохранить в составе Пола Джорджа и Джеймса Хардена»
Лоуренс Фрэнк обозначил планы «Клипперс» в отношении ключевых игроков.
Звездные ветераны Пол Джордж и Джеймс Харден могут покинуть клуб в межсезонье-2024 в качестве свободных агентов.
«Мы бы хотели сохранить в составе Пола Джорджа и Джеймса Хардена. Надеюсь, у нас получится, но мы также понимаем и уважаем тот факт, что они свободные агенты. Полу необходимо принять решение по опции. Джеймс станет неограниченно свободным агентом.
Мы рассчитываем сохранить их, но понимаем, что это элитные игроки, так что у них будет выбор», – заявил президент «Клипперс» по баскетбольным операциям.