Джеймс Харден рассказал молодым баскетболистам о переходе в НБА: «Это будет трудно. Нужно быть терпеливыми и не давать никому вас торопить»
Джеймс Харден выступил перед молодыми баскетболистами на Adidas Eurocamp.
Звездный защитник рассказал о переходе в НБА.
«Это будет трудно. Переход не будет простым. Вы пойдете разными путями. Нужно быть терпеливыми. Набрать уверенности в себе и не давать никому торопить вас на вашем пути. У вас будет много информации и мнений снаружи, но нужно стоять на своем.
В первый год в колледже мне сказали, что я смогу пройти драфт и попасть в лотерею. В Топ-20. Но я остался на год. Мне было 18 лет, я не был готов и не торопился. Я предпочел научиться тому, как играть в баскетбол. Через год я был выбран под третьим номером. Но мне все равно пришлось начинать со скамейки в «Оклахоме».
Так что постарайтесь пройти своим путем, а не чьим-либо другим», – заключил Харден.