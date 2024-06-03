Кейтлин Кларк об агрессии соперниц в женской НБА: «Надо отвечать им игрой»
Кейтлин Кларк прокомментировала агрессивное отношение к себе в женской НБА.
Женская НБА изменила нарушение защитника «Чикаго» Кеннеди Картер на Кларк на неспортивный фол 1-й степени.
«Не ожидала, что в том моменте случится то, что случилось. Но реакция была примерно такой: «Успокоиться и отвечать игрой». Я не могу на это повлиять.
Подходишь к линии, реализуешь штрафной, а затем делаешь свое дело в атаке», – заявила баскетболистка «Индианы».