Терри Стоттс и Дэйв Йергер пополнили список кандидатов на пост главного тренера «Кливленда»
«Кавальерс» проводят поиск нового главного тренера.
По информации источника, к списку претендентов добавились Терри Стоттс и Дэйв Йергер.
Йергер провел шесть лет в качестве главного тренера «Мемфиса» и «Сакраменто» и в данный момент работает в тренерском штабе «Милуоки».
Стоттс в течение девяти сезонов занимал должность главного тренера «Портленда». В прошлом году специалист должен был работать в «Бакс» в качестве ассистента, однако уволился перед началом сезона в результате конфликта с главным тренером Эдрианом Гриффином.
Лидирующим кандидатом остается Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»). Среди других имен называются Джеймс Боррего («Новый Орлеан») и Джонни Брайант («Никс»).