Терри Стоттс и Дэйв Йергер пополнили список кандидатов на пост главного тренера «Кливленда»

«Кавальерс» проводят поиск нового главного тренера.

По информации источника, к списку претендентов добавились и .

Йергер провел шесть лет в качестве главного тренера « » и « » и в данный момент работает в тренерском штабе «Милуоки».

Стоттс в течение девяти сезонов занимал должность главного тренера « ». В прошлом году специалист должен был работать в «Бакс» в качестве ассистента, однако уволился перед началом сезона в результате конфликта с главным тренером Эдрианом Гриффином.

Лидирующим кандидатом остается (« »). Среди других имен называются (« ») и Джонни Брайант («Никс»).