Терри Стоттс и Дэйв Йергер пополнили список кандидатов на пост главного тренера «Кливленда»

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«Кавальерс» проводят поиск нового главного тренера.

По информации источника, к списку претендентов добавились Терри Стоттс и Дэйв Йергер.

Йергер провел шесть лет в качестве главного тренера «Мемфиса» и «Сакраменто» и в данный момент работает в тренерском штабе «Милуоки».

Стоттс в течение девяти сезонов занимал должность главного тренера «Портленда». В прошлом году специалист должен был работать в «Бакс» в качестве ассистента, однако уволился перед началом сезона в результате конфликта с главным тренером Эдрианом Гриффином.

Лидирующим кандидатом остается Кенни ЭткинсонГолден Стэйт»). Среди других имен называются Джеймс БоррегоНовый Орлеан») и Джонни Брайант («Никс»).

 

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