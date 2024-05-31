Андреас Пистиолис о 3-м матче с УНИКСом: «Важно иметь прежний голод и агрессивность»

Андреас Пистиолис рассказал о настрое на третий матч финальной серии с УНИКСом.

«Нужно помнить, что было сделано правильно в предыдущих матчах, но забыть о своих успехах. Необходимо сконцентрироваться, с уважением отнестись к сопернику, иметь прежний голод и агрессивность.

У нас хорошее настроение, мы в хорошей форме. Готовы сражаться. Мы знаем, что приедет и будет играть жестко, поэтому будем к этому готовы. Концентрируемся на нашей команде, на том, что нам нужно делать правильно, чтобы победить», – сказал главный тренер армейцев.

ведет в решающем противостоянии сезона Лиги ВТБ со счетом 2-0.