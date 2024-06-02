Кайри Ирвинг и Стеф Карри – самые тяжелые противники для защиты в карьере Майкла Картера-Уильямса

Майкл Картер-Уильямс рассказал, против кого сложнее всего было защищаться.

В Топ-5 баскетболиста вошли защитники, которых он опекал персонально.

« . Я перекрывал его 3-4 раза, а он продолжал менять направление в рамках одного владения.

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Скорее всего, Деррик Роуз. Ранний Роуз был просто безумным. Один раз я забросил «лэй-ап». И забежал после этого немного в аут, как обычно, сделал пару шагов. Поворачиваюсь – а Роуз уже на середине площадки в атаке, на полном ходу. С ним было тяжело, очень трудно держать его перед собой.

Дэмиан Лиллард. Его нельзя оставлять открытым. И он тоже очень крепкий. Его нельзя полностью закрыть. Он пройдет тебя на атлетизме.

Расселл Уэстбрук похож этим. Он все время настроен на атаку. Постоянно ставит тебя в неудобное положение. Расс умеет играть в баскетбол. Его постоянно поливают грязью, но он настоящий игрок», – заключил .

Топ-5: Кайри Ирвинг (« »), Стеф Карри (« »), Деррик Роуз («Мемфис»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Расселл Уэстбрук («Клипперс»).