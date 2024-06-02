Кайри Ирвинг и Стеф Карри – самые тяжелые противники для защиты в карьере Майкла Картера-Уильямса

Теги Даллас Голден Стэйт Клипперс Мемфис Милуоки НБА Деррик Роуз Расселл Уэстбрук Стефен Карри Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Майкл Картер-Уильямс Баскетбол

Майкл Картер-Уильямс рассказал, против кого сложнее всего было защищаться.

В Топ-5 баскетболиста вошли защитники, которых он опекал персонально.

«Кайри Ирвинг. Я перекрывал его 3-4 раза, а он продолжал менять направление в рамках одного владения.

Стеф Карри.

Скорее всего, Деррик Роуз. Ранний Роуз был просто безумным. Один раз я забросил «лэй-ап». И забежал после этого немного в аут, как обычно, сделал пару шагов. Поворачиваюсь – а Роуз уже на середине площадки в атаке, на полном ходу. С ним было тяжело, очень трудно держать его перед собой.

Дэмиан Лиллард. Его нельзя оставлять открытым. И он тоже очень крепкий. Его нельзя полностью закрыть. Он пройдет тебя на атлетизме.

Расселл Уэстбрук похож этим. Он все время настроен на атаку. Постоянно ставит тебя в неудобное положение. Расс умеет играть в баскетбол. Его постоянно поливают грязью, но он настоящий игрок», – заключил Картер-Уильямс.

Топ-5: Кайри Ирвинг («Даллас»), Стеф Карри («Голден Стэйт»), Деррик Роуз («Мемфис»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Расселл Уэстбрук («Клипперс»).

 

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3 комментария
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Ответ Турбомарсоход
Поразительно быстро закончился Картер-Уильямс как игрок. Его дебютный сезон оказался самым успешным в карьере.
его дебютный матч оказался пиком его карьеры
+8
0
+8
Поразительно быстро закончился Картер-Уильямс как игрок. Его дебютный сезон оказался самым успешным в карьере.
+4
0
+4
Ответ mamama
его дебютный матч оказался пиком его карьеры
Карьер Хай - 33 очка против Кливленда в январе 2014. За карьеру еще дважды добирался до 30 очков.
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