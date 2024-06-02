Джанан Муса: «Я видел такие трехочковые, которые забрасывает Серхио Юль, только у Стефа Карри»

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Серхио Юль помог «Реалу» одержать победу во втором матче против «Барселоны».

Боснийский форвард испанского клуба Джанан Муса высоко оценил игру защитника.

«Я видел такие трехочковые, которые забрасывает Серхио Юль, только у Стефа Карри», – прокомментировал исход матча Муса.

«Реал» выиграл матч полуфинала национального чемпионата со счетом 104:98 и повел в серии – 2-0.

На счету Юля 18 очков, 9 из которых были набраны из-за трехочковой линии. Юль реализовал дальний бросок от середины площадки под конец третьей четверти. Всего защитник забросил 3 из 6 из-за дуги.

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