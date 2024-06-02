Джанан Муса: «Я видел такие трехочковые, которые забрасывает Серхио Юль, только у Стефа Карри»

Серхио Юль помог «Реалу» одержать победу во втором матче против «Барселоны».

Боснийский форвард испанского клуба Джанан Муса высоко оценил игру защитника.

«Я видел такие трехочковые, которые забрасывает Серхио Юль, только у Стефа Карри», – прокомментировал исход матча Муса.

«Реал» выиграл матч полуфинала национального чемпионата со счетом 104:98 и повел в серии – 2-0.

На счету Юля 18 очков, 9 из которых были набраны из-за трехочковой линии. Юль реализовал дальний бросок от середины площадки под конец третьей четверти. Всего защитник забросил 3 из 6 из-за дуги.