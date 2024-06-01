«Уорриорз» могут сохранить костяк Карри – Томпсон – Грин до 2027 года

«Уорриорз» могут сохранить костяк команды на несколько сезонов .

Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, в лиге существует мнение, что « » может сохранить костяк – – до 2027 года.

Для этого «Уорриорз» необходимо продлить контракт с Томпсоном, который этим летом станет свободным агентом.

В случае, если клуб все же откажется от продления 34-летнего снайпера, на него будут претендовать «Орландо» и «Филадельфия».