«Уорриорз» могут сохранить костяк Карри – Томпсон – Грин до 2027 года
«Уорриорз» могут сохранить костяк команды на несколько сезонов .
Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, в лиге существует мнение, что «Голден Стэйт» может сохранить костяк Стефен Карри – Клэй Томпсон – Дрэймонд Грин до 2027 года.
Для этого «Уорриорз» необходимо продлить контракт с Томпсоном, который этим летом станет свободным агентом.
В случае, если клуб все же откажется от продления 34-летнего снайпера, на него будут претендовать «Орландо» и «Филадельфия».