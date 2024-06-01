«Уорриорз» могут сохранить костяк Карри – Томпсон – Грин до 2027 года

Теги возможные переходы Голден Стэйт Орландо Филадельфия НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

«Уорриорз» могут сохранить костяк команды на несколько сезонов .

Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, в лиге существует мнение, что «Голден Стэйт» может сохранить костяк Стефен КарриКлэй ТомпсонДрэймонд Грин до 2027 года.

Для этого «Уорриорз» необходимо продлить контракт с Томпсоном, который этим летом станет свободным агентом. 

В случае, если клуб все же откажется от продления 34-летнего снайпера, на него будут претендовать «Орландо» и «Филадельфия».

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3 комментария
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Для 8-10 места в регулярке потянет )
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Конечно надо сохранять, ведь они с каждым годом все лучше и лучши играют. И всем максималки дать.
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Решили оттягивать перестройку. В топ вернутся не скоро получается.
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