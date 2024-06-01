Гилберт Аренас: «Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения»
Гилберт Аренас объяснил, что позволяет игроку НБА стать «талантом поколения».
«Стеф Карри не является талантом поколения. Талант поколения, это когда... Вот Виктор Вембаньяма может считаться таким, будучи уникальным персонажем. Когда мы применяем к кому-то эпитет «поколенческий», это означает, что такого человека нельзя скопировать. Можно ли воспроизвести Мэджика Джонсона – разыгрывающего ростом за два метра с его видением и пониманием? Нет. Нельзя подражать Шакилу О’Нилу с его физическими данными. Нельзя повторить то, что делает Леброн Джеймс.
Эти ребята – таланты поколения, потому что физические особенности определяют это. Кто-то вроде Янниса старается подстроиться. Скажем, Йокич – не талант поколения, он просто отличный баскетболист. Карри – отличный баскетболист. Талант поколения – это то, что случается раз в 20 лет. Когда это случается, ты думаешь: «Вот же черт!» – считает экс-игрок НБА.
а то что поколение сделал Карри это факт
Американский Гомельский.
Не важно, стало лучше или хуже - сам факт есть.
Более того, Карри изменил игру повсюду.
Три года назад пришёл поиграть на площадку в Китае, а пару лет назад зашёл на площадку в России. В обоих местах было поколение нынешних подростков-баскетболистов. Столько трёхочковых раньше не бросали никогда. Сейчас каждый второй в ситуации, где льзя и нельзя будет бросать трёхочковый. С любой дистанции, с любой техникой, через руку, со стэп-бэка, хоть на движении в прыжке. Часто бросали такой, за который тебе бы раньше голову оторвали твои же товарищи или тренер.
Раньше была болезнь на данки, сейчас - на трёшку.
Это буквально один из самых важных игроков в истории баскетбола с точки зрения влияния на игру.
Шиз-расист в этот раз нагадил на вентилятор и порезался о лопасти задницей.