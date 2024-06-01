Гилберт Аренас: «Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения»

Теги Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Яннис Адетокумбо Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Гилберт Аренас объяснил, что позволяет игроку НБА стать «талантом поколения».

«Стеф Карри не является талантом поколения. Талант поколения, это когда... Вот Виктор Вембаньяма может считаться таким, будучи уникальным персонажем. Когда мы применяем к кому-то эпитет «поколенческий», это означает, что такого человека нельзя скопировать. Можно ли воспроизвести Мэджика Джонсона – разыгрывающего ростом за два метра с его видением и пониманием? Нет. Нельзя подражать Шакилу О’Нилу с его физическими данными. Нельзя повторить то, что делает Леброн Джеймс.

Эти ребята – таланты поколения, потому что физические особенности определяют это. Кто-то вроде Янниса старается подстроиться. Скажем, Йокич – не талант поколения, он просто отличный баскетболист. Карри – отличный баскетболист. Талант поколения – это то, что случается раз в 20 лет. Когда это случается, ты думаешь: «Вот же черт!» – считает экс-игрок НБА.

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17 комментариев
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просто 18к трешек за карьеру, обычный парень никакого таланта, во всех поколениях столько забивают все
+26
-3
+23
Карри - это то, что случилось с лигой раз за 70 лет. Бедолага Аринас, совсем плох. В голове какая-то своя система метрик и определений. Талант - это теперь, оказывается, физуха, ребята. Расходимся
+20
-4
+16
Ответ elMORRO
просто 18к трешек за карьеру, обычный парень никакого таланта, во всех поколениях столько забивают все
ну как он сказал ему нужен именно физический мутант
а то что поколение сделал Карри это факт
+7
0
+7
Что ты такое несешь?) Карри Лигу перевернул, изменил игру)
+10
-4
+6
"Гилберт Аренас: «Никола Йокич – худший обладатель награды MVP за последние 40 лет»"

Американский Гомельский.
+4
0
+4
Насчёт физики согласен, но талант поколения не обязательно один должен быть. Что КД, что Ёкич – оба уникумы
+4
0
+4
Гилберт Аринас: неадекват поколения
+6
-2
+4
Пусть назовет тогда двух баскетболистов за последние 20 лет, кто был круче Карри и Йокича в их сильных сторонах игры. Как раз по критериям Аренаса мало кто подходит определению «талант поколения» лучше Стефа и Николы
+6
-2
+4
FACEPALM...
+3
0
+3
Ответ elMORRO
просто 18к трешек за карьеру, обычный парень никакого таланта, во всех поколениях столько забивают все
18к трешек - это 54к очков минимум. Что-то не сходится
+3
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+3
Винс и Трейси были талантами поколения, другое дело его воплощение.
+1
0
+1
Талант поколения это наверное игрок задающий тренды, за которым следуют остальные. Карри безусловно один из таких игроков. В этом то и есть суть, что если за ним повторяют остальные, разве же это не является показателем того, что он и есть тот самый игрок поколения, за которым это поколение и идет в след? Другое дело Шак или Вамбаньяма, за ними не повторить ввидут их физических данных. Даже обладая подобными габаритами, нужна еще и скорость, навык и т.д. Вот их как раз трудно из за этого назвать игроками поколения. Они отдельно от других, им невозможно подражать. Аринас все перепутал.
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В Вашингтоне в пору игрока у Аренаса было прозвище Агент Ноль. Он и как аналитик баскетбола нулевой с его аргументацией по игрокам поколения.
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может и не таланты поколения, но доминаторы поколения точно
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Карри изменил лигу.
Не важно, стало лучше или хуже - сам факт есть.
Более того, Карри изменил игру повсюду.

Три года назад пришёл поиграть на площадку в Китае, а пару лет назад зашёл на площадку в России. В обоих местах было поколение нынешних подростков-баскетболистов. Столько трёхочковых раньше не бросали никогда. Сейчас каждый второй в ситуации, где льзя и нельзя будет бросать трёхочковый. С любой дистанции, с любой техникой, через руку, со стэп-бэка, хоть на движении в прыжке. Часто бросали такой, за который тебе бы раньше голову оторвали твои же товарищи или тренер.

Раньше была болезнь на данки, сейчас - на трёшку.

Это буквально один из самых важных игроков в истории баскетбола с точки зрения влияния на игру.

Шиз-расист в этот раз нагадил на вентилятор и порезался о лопасти задницей.
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Ответ elMORRO
просто 18к трешек за карьеру, обычный парень никакого таланта, во всех поколениях столько забивают все
18к трешек (3700)
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Ответ Валерий Королёв
Карри - это то, что случилось с лигой раз за 70 лет. Бедолага Аринас, совсем плох. В голове какая-то своя система метрик и определений. Талант - это теперь, оказывается, физуха, ребята. Расходимся
Не физуха, а отклонения от нормы . просто один из 100 фриков нба с высоким ростом , оказался не бракованный.
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