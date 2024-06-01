Гилберт Аренас: «Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения»

Гилберт Аренас объяснил, что позволяет игроку НБА стать «талантом поколения».

« не является талантом поколения. Талант поколения, это когда... Вот Виктор может считаться таким, будучи уникальным персонажем. Когда мы применяем к кому-то эпитет «поколенческий», это означает, что такого человека нельзя скопировать. Можно ли воспроизвести Мэджика Джонсона – разыгрывающего ростом за два метра с его видением и пониманием? Нет. Нельзя подражать Шакилу О’Нилу с его физическими данными. Нельзя повторить то, что делает Леброн Джеймс.

Эти ребята – таланты поколения, потому что физические особенности определяют это. Кто-то вроде старается подстроиться. Скажем, – не талант поколения, он просто отличный баскетболист. Карри – отличный баскетболист. Талант поколения – это то, что случается раз в 20 лет. Когда это случается, ты думаешь: «Вот же черт!» – считает экс-игрок .