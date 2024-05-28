Сэм Прести о приобретении Гордона Хэйворда: «Я не извлек из этого выгоду. Это моя вина»

Сэм Прести взял на себя вину за неудачное приобретение Гордона Хэйворда.

«Я не извлек из этого выгоду. Это моя вина, но я учусь. Стараюсь изучить эту команду, темп этой команды. Стараюсь быть хорошим наблюдателем за этой командой, пока она проходит свой путь.

В последних 20 матчах команда сильно отличалась от команды, которая была в первых 20 матчах. Те же самые игроки, но совершенно другая команда. Каждый раз, когда кто-то один меняется, это меняет всю остальную команду.

Не думаю, что я идеально истолковал этот обмен, но я извлеку урок в плане того, как приобретать игрока в середине сезона», – сказал генеральный менеджер «Оклахомы».

В феврале «Тандер» приобрел у «Хорнетс» в обмен на Василие Мицича, Тре Манна и Дависа Бертанса и два пика второго раунда.