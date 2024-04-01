Майк Конли, Гордон Хэйворд и Дрю Холидэй заработали больше всех среди игроков, не попадавших в сборные сезона НБА

Теги Майк Конли Данило Галлинари Николя Батюм Брук Лопес Дрю Холидэй Гордон Хэйворд Тобайас Харрис Крис Миддлтон Эндрю Уиггинс Си Джей Макколлум Баскетбол

HoopsHype составил подборку самых богатых игроков, не попадавших в сборные сезона.

Рейтинг составлен на основе карьерных заработков по контрактам НБА без учета спонсорских и рекламных соглашений.

Топ-10

1. Майк Конли – 276,6 млн за карьеру

2. Гордон Хэйворд – 270,9 млн

3. Дрю Холидэй – 259,4 млн

4. Тобайас Харрис – 251,1 млн

5. Крис Миддлтон – 225,6 млн

6. Си Джей Макколлум – 217,1 млн

7. Данило Галлинари – 205,1 млн

8. Николя Батюм – 199,5 млн

9. Брук Лопес – 197,8 млн

10. Эндрю Уиггинс – 196,9 млн

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7 комментариев
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Ценники это в миллионах за карьеру,если что. 276.581 млн
+5
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+5
6 цифр подряд одним числом (долларов). гениально
+4
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Ответ Stone Cold
Непонятный топ, ну не попали в этом сезоне и что? Причём тут заработок за карьеру?
я так понимаю ни разу за карьеру не попадали
+1
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Непонятный топ, ну не попали в этом сезоне и что? Причём тут заработок за карьеру?
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Хорошая команда получилась бы. Году в 2017-м.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
я так понимаю ни разу за карьеру не попадали
Холидей как минимум был в защитных пятёрках)
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Ответ Stone Cold
Холидей как минимум был в защитных пятёрках)
Если перейти по ссылке в источнике, то там имеется ввиду именно сборная всех звезд НБА (All NBA Team).
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