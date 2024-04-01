Майк Конли, Гордон Хэйворд и Дрю Холидэй заработали больше всех среди игроков, не попадавших в сборные сезона НБА
HoopsHype составил подборку самых богатых игроков, не попадавших в сборные сезона.
Рейтинг составлен на основе карьерных заработков по контрактам НБА без учета спонсорских и рекламных соглашений.
Топ-10
1. Майк Конли – 276,6 млн за карьеру
2. Гордон Хэйворд – 270,9 млн
3. Дрю Холидэй – 259,4 млн
4. Тобайас Харрис – 251,1 млн
5. Крис Миддлтон – 225,6 млн
6. Си Джей Макколлум – 217,1 млн
7. Данило Галлинари – 205,1 млн
8. Николя Батюм – 199,5 млн
9. Брук Лопес – 197,8 млн
10. Эндрю Уиггинс – 196,9 млн