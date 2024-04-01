Майк Конли, Гордон Хэйворд и Дрю Холидэй заработали больше всех среди игроков, не попадавших в сборные сезона НБА

HoopsHype составил подборку самых богатых игроков, не попадавших в сборные сезона.

Рейтинг составлен на основе карьерных заработков по контрактам НБА без учета спонсорских и рекламных соглашений.

Топ-10

1. – 276,6 млн за карьеру

2. – 270,9 млн

3. – 259,4 млн

4. Тобайас Харрис – 251,1 млн

5. – 225,6 млн

6. Си Джей – 217,1 млн

7. Данило Галлинари – 205,1 млн

8. Николя Батюм – 199,5 млн

9. Брук Лопес – 197,8 млн

10. Эндрю Уиггинс – 196,9 млн