Гордон Хэйворд о своей роли в «Оклахоме»: «Расстроен. Думал, что мне дадут возможность»

Гордон Хэйворд выразил разочарование своей ролью в «Тандер».

«Расстроен тем, как все сложилось. Конечно, расстроен.

Я считаю, что могу многое предложить как игрок. Просто у меня не было особой возможности сделать это. Я думал, что мне дадут такую возможность», – сказал 34-летний форвард «Оклахомы».

не играл в последних трех матчах серии против « » (2-4). В первых трех встречах форвард сыграл в сумме около 15 минут, не набрав ни одного очка.