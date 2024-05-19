Гордон Хэйворд о своей роли в «Оклахоме»: «Расстроен. Думал, что мне дадут возможность»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Гордон Хэйворд Баскетбол

Гордон Хэйворд выразил разочарование своей ролью в «Тандер».

«Расстроен тем, как все сложилось. Конечно, расстроен.

Я считаю, что могу многое предложить как игрок. Просто у меня не было особой возможности сделать это. Я думал, что мне дадут такую возможность», – сказал 34-летний форвард «Оклахомы».

Хэйворд не играл в последних трех матчах серии против «Далласа» (2-4). В первых трех встречах форвард сыграл в сумме около 15 минут, не набрав ни одного очка.

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5 комментариев
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Ты уже всё, дружище. К сожалению.
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Ответ Алексей Ильин
Ты уже всё, дружище. К сожалению.
Кто-то в Юте его проклял. Просто минус карьера после звёздного последнего сезона в Джаз
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Все возможности уже потрачены. Теперь возможности получают другие.
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Не было возможности)) в те 20 минут что его выпускали вообще ничего не делал, отказывался брать даже максимально открытые броски (которые Оклахома предоставляет достаточно много). Какие еще должны быть возможности)
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Ответ Daff Rogers
Кто-то в Юте его проклял. Просто минус карьера после звёздного последнего сезона в Джаз
Он же ногу сломал сразу после этого
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