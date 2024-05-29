Жена Гордона Хэйворда отреагировала на слова Сэма Прести: «Ошибка была в том, что вы не интегрировали его в команду»
Жена Гордона Хэйворда отреагировала на слова Сэма Прести.
По словам генерального менеджера «Оклахомы», приобретение Гордона Хэйворда за счет обмена в феврале было его ошибкой.
«Зачем выменивать кого-то, а потом не выпускать на площадку? Ошибка была в том, что вы не интегрировали его в команду.
Раз уж на то пошло... до обмена Гордон сказал Сэму, что, по его мнению, это не сработает. Так что о чем речь, когда игрок предупреждал тебя», – написала Робин Хэйворд в соцсетях.