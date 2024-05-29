Жена Гордона Хэйворда отреагировала на слова Сэма Прести: «Ошибка была в том, что вы не интегрировали его в команду»

Теги НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Гордон Хэйворд соцсети Баскетбол

Жена Гордона Хэйворда отреагировала на слова Сэма Прести.

По словам генерального менеджера «Оклахомы», приобретение Гордона Хэйворда за счет обмена в феврале было его ошибкой.

«Зачем выменивать кого-то, а потом не выпускать на площадку? Ошибка была в том, что вы не интегрировали его в команду.

Раз уж на то пошло... до обмена Гордон сказал Сэму, что, по его мнению, это не сработает. Так что о чем речь, когда игрок предупреждал тебя», – написала Робин Хэйворд в соцсетях.

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6 комментариев
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Твой муж балласт уже просто. Нет смысла интегрировать в молодую боевую команду, которая разносит всех. Так что ошибкой был лишь обмен.
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Это похлеще, чем сестра Хорфорда)
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