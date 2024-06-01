«Пеликанс» официально уступили «Лейкерс» 17-й номер драфта-2024

«Лейкерс» смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024.

« » направил официальное уведомление «Лейкерс» и руководству о том, что 17-й номер на драфте 2024 года достается лос-анджелесскому клубу.

«Пеликанс» получат выбор «Лейкерс» в первом раунде драфта 2025 года.

Это последний из трех пиков в первом раунде, которые «Лейкерс» должны «Пеликанс» в рамках сделки по переходу Энтони Дэвиса в 2019 году.

На предстоящем драфте у « » также будет 55-й выбор.