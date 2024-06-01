«Пеликанс» официально уступили «Лейкерс» 17-й номер драфта-2024
«Лейкерс» смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024.
«Новый Орлеан» направил официальное уведомление «Лейкерс» и руководству НБА о том, что 17-й номер на драфте 2024 года достается лос-анджелесскому клубу.
«Пеликанс» получат выбор «Лейкерс» в первом раунде драфта 2025 года.
Это последний из трех пиков в первом раунде, которые «Лейкерс» должны «Пеликанс» в рамках сделки по переходу Энтони Дэвиса в 2019 году.
На предстоящем драфте у «Лейкерс» также будет 55-й выбор.
Те, кто считают, что Лейкерс оставят пик и возьмут Бронни - ба-бальшие фантазеры.
Из вариантов только Финикс, ГСВ и Фила
Платежка чистая только у Филы, но там Эмбиид, который в плей-офф всегда сломан
Лучше потратить пик на игрока, который может помочь ЛАЛ в регулярке, Леброна они сохранят скорее всего при любом раскладе. Да, и вывеска отец против сына ничем не хуже отец с сыном.
Бессмысленно как-то тратить на это 17 пик, я в это не верю, но посмотрим что будет.
например с Торонто 19+31 или с Милуоки 23+32
если тем нужно будет чуток повыше подняться
не думаю, что кто-то захочет проверять пойдёт ли Леброн к сыну ценой пика первого раунда, этому бедолаге же потом придётся контракт новичка выписывать, где 2 года гарантированы, а выбор во втором раунде ни к чему не обязывает, так что получить пик в начале второго раунда выглядит неплохим вариантом
хотя пики в диапазоне 40-45 и за кэш обычно на драфтах продают, может, в этом году в виду слабости драфта и что-то в диапазоне 35-40 уже доступно будет