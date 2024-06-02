Шон Маркс: «Ник Клэкстон – приоритет номер один для нас. Мы надеемся, что он останется частью «Нетс» на долгое время»

Ник Клэкстон выйдет на рынок свободных агентов.

« » собирается переподписать 25-летнего центрового, пользуясь эксклюзивным окном для переговоров.

«Ник – приоритет номер один для нас. Мы надеемся, что он останется частью «Нетс» на долгое время. Будем строиться вокруг него и вместе с ним. Он раскрыл только малую часть своего потенциала», – заявил генеральный менеджер «Бруклина» .

По мнению источников в лиге, Клэкстон сможет претендовать на 20 миллионов долларов в год. Некоторые указывают на контракт (4 года, 78 миллионов) как абсолютный минимум.

будет одним из трех наиболее востребованных «больших» на рынке свободных агентов вместе с Айзейей Хартенштайном и .

Центровой набирал 11,8 очка, 9,9 подбора и 2,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Клэкстон реализовывал 62,9% бросков с игры и 55,1% штрафных.