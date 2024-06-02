Шон Маркс: «Ник Клэкстон – приоритет номер один для нас. Мы надеемся, что он останется частью «Нетс» на долгое время»

Теги Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Шон Маркс Торонто Йонас Валанчюнас Якоб Пелтль Айзейя Хартенштайн Ник Клэкстон Баскетбол

Ник Клэкстон выйдет на рынок свободных агентов.

«Бруклин» собирается переподписать 25-летнего центрового, пользуясь эксклюзивным окном для переговоров.

«Ник – приоритет номер один для нас. Мы надеемся, что он останется частью «Нетс» на долгое время. Будем строиться вокруг него и вместе с ним. Он раскрыл только малую часть своего потенциала», – заявил генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.

По мнению источников в лиге, Клэкстон сможет претендовать на 20 миллионов долларов в год. Некоторые указывают на контракт Якоба Пелтля (4 года, 78 миллионов) как абсолютный минимум.

Клэкстон будет одним из трех наиболее востребованных «больших» на рынке свободных агентов вместе с Айзейей Хартенштайном и Йонасом Валанчюнасом.

Центровой набирал 11,8 очка, 9,9 подбора и 2,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Клэкстон реализовывал 62,9% бросков с игры и 55,1% штрафных.

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5 комментариев
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Ответ Максим Макеев
жаль что Бруклин не понимает тупиковость ситуации с Бриджесом который никогда в жизни как 1 опция хорош не будет и потому лучше его слить
Все они понимают, и предпочтут половить суперзвезду, к которой Бриджес станет идеальным дополнением. Это вполне реально, ибо Нью-Йорк и куча пиков с хорошими ролевиками уже есть
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Отличный и подвижный защитный центр. Если бы ещё трёха была, но...
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55 штрафных…….
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Ответ Abdulla
Отличный и подвижный защитный центр. Если бы ещё трёха была, но...
была бы треха был бы звездой.
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