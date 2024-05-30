Джо Маззулла: «Кристапс Порзингис чувствует себя все лучше и лучше»

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

Кристапс Порзингис близок к возвращению в строй.

«Я знаю, что он немного увеличил нагрузки на площадке и очень, очень усердно работает. Я знаю, что он чувствует себя все лучше и лучше», – сказал главный тренер «Бостона» Джо Маззулла.

 Участие центрового «Селтикс» в 1-м матче финальной серии плей-офф НБА остается под вопросом. Матч состоится в четверг, 6 июня.

Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.

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