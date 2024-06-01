Джо Маззулла: «Сегодня на тренировке Порзингис делал все, что делала команда»

Джо Маззулла рассказал о состоянии Кристапса Порзингиса в преддверии финала.

«Сегодня на тренировке он делал все, что делала команда. Завтра мы будем работать значительно усерднее», – сказал главный тренер « ».

Участие центрового «Селтикс» в первом матче финальной серии плей-офф против «Далласа» остается под вопросом. Встреча состоится в четверг, 6 июня.

получил растяжение правой камбаловидной мышцы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.