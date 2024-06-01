Джо Маззулла: «Сегодня на тренировке Порзингис делал все, что делала команда»

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла рассказал о состоянии Кристапса Порзингиса в преддверии финала.

«Сегодня на тренировке он делал все, что делала команда. Завтра мы будем работать значительно усерднее», – сказал главный тренер «Бостона».

Участие центрового «Селтикс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА против «Далласа» остается под вопросом. Встреча состоится в четверг, 6 июня.

Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.

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1 комментарий
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Странный ресурс вы конечно, у пацанов на "взял мяч" вышел подкаст с Кириленко, где Андрей высказывает очень интересное мнение об НБА, разбирает игроков, матчи, высказывает мнение о нынешних звёздах, тренерах, а на баскетбольной ветке ни одной новости об этом. Главный русский баскетболист, президент федерации Баскетбола и тишина. Ну, да мнение Гомельского это конечно интереснее.... Sports.ru, вы серьезно?
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