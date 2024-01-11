«Венеция» выиграла апелляцию против Бруно Кабокло
«Венеция» выиграла апелляционный иск против форварда Бруно Кабокло.
Иск рассматривался в суде итальянской лиги. Бразильский бигмен будет вынужден оплатить арбитражные издержки и судебные издержки клуба.
Спор между сторонами будет продолжен в Апелляционной комиссии ФИБА. Клуб подал апелляцию с требованием аннулировать решение ФИБА о выдаче разрешения на переход Кабокло в «Партизан».
В своем окончательном вердикте суд полностью признал доводы «Венеции», подтвердив действительность контракта, который Кабокло подписал с итальянским клубом.
Бразилец в конце июня подписал соглашение с «Венецией», но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой. В ноябре белградский «Партизан» объявил о подписании 2-летнего контракта с Кабокло.
Если не уважаешь договор вступивший в силу с момента его подписания, будь готов к тому что на тебя подадут в суд.
Я бы серьезно говорил и о репутационных издержках. Все-таки Венеция достаточно серьезная баскетбольная организация (за последние годы выиграли два чемпионата Италии), чтобы их можно было вот так вот нагло совсем ни во что не ставить.